Depurarnos y limpiar nuestro cuerpo. Esa es una de las frases más escuchadas (y leídas) una vez puesto el punto final a las Navidades, unas fiestas marcadas por los banquetes de comida y alcohol alrededor de una mesa. Con tantos manjares sobre el mantel, no caer en la tentación es una tarea casi tan complicada como la de mantener la línea. La báscula no perdona.

Si no has tomado las debidas precauciones durante la Navidad, que es lo más habitual, las principales consecuencias de este festival calórico son, para la inmensa mayoría de los mortales, sensación de pesadez, hinchazón y un inevitable aumento de peso. Problemas a los que intentamos poner rápidamente solución a través de batidos verdes, tés insípidos y dietas tan milagrosas como peligrosas, cada vez más extendidas bajo una filosofía ‘healthy’ mal entendida. Sin embargo, la realidad es muy distinta y si lo que verdaderamente se pretende es recuperar la vitalidad y la salud la respuesta no es el détox; sino el notox.

Pero, ¿qué es el notox? Sencillamente, un NO al détox y escapar de los tóxicos. Esta novedosa filosofía, que no cree en dietas exprés ni batidos purificadores, se asienta sobre tres pilares fundamentales: la alimentación, el pensamiento y el movimiento. No se trata de evitar calorías, que son nuestra fuente de energía, sino de evitar los alimentos procesados, que no son comida, desequilibran el sistema hormonal y destruyen la flora intestinal.

Así lo ha explicado Izanami Martínez, antropóloga y fundadora del movimiento The Notox Life y de Ygea Wellness School, quien recomienda apostar por la comida real, sin contar calorías, moverse y, sobre todo, escuchar a nuestro cuerpo. No es un tratamiento de una semana; es un nuevo estilo de vida para conseguir escapar del sobrepeso, el estrés y otras enfermedades modernas, como cansancio, hipertensión, colesterol o problemas circulatorios, para lograr una transformación permanente.

Sin embargo, el notox no está centrado únicamente en el terreno de la alimentación y el término, que empezó a acuñarse allá por 2015, ha alcanzado a otros sectores, como el de la belleza. Tanto es así que, bajo esta filosofía ‘no tóxica’, son muchas las firmas ‘beauty’ que se han puesto las pilas con el lanzamiento de tratamientos no invasivos enfocados al cuidado de la piel, del cabello o al mundo del maquillaje. ¿El objetivo? Conseguir un resultado más natural y que también perdura en el tiempo, sin los que la expresión y los rasgos faciales cambien.

La era del notox da su definitivo pistoletazo de salida para poner fin a todo lo tóxico que nos rodea. Sin duda, una buena herramienta para comenzar el 2018 con buen pie. ¿Te apuntas?