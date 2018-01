El maquillador de Beyoncé desvela algunos de sus secretos de belleza

Pocas ‘celebs’ en el mundo cuentan con tanto poder de influencia como Beyoncé. La diva de la canción es considerada, no solo una de las voces más potentes del momento, sino uno de los fenómenos de estilo más seguidos de la década. Todo lo que procede de la artista de Houston se convierte automáticamente en materia de interés para millones de hombres y mujeres, y sus ‘must have’ de belleza son uno de los secretos mejor guardados. Sin embargo, el responsable de los continuos cambios estéticos de Beyoncé, el maquillador Sir John, ha hablado en W Magazine para desvelar algunos de sus trucos favoritos, cómo consigue el look ‘beauty’ fuera del escenario o cómo prepara su piel antes del maquillaje.

El look ‘beauty’ perfecto no es sencillo y ser una de las mujeres más sexys del mundo requiere de muchos sacrificios. Para sus días libres, según ha explicado Sir John, la intérprete de Lemonade se rinde ante un look ‘beauty’ con ojos marcados acompañados por sombras brillantes. El estilista juega con diferentes texturas y crear contrastes para potenciar los labios de la diva de la canción; alterna labial mate con fondos ‘wet’, que aportan acabado brillante a la piel, o labios vinilo con piel mate.

Una publicación compartida de S I R J O H N (@sirjohnofficial) el Oct 4, 2017 at 9:46 PDT

Sin embargo, el paso más importante para obtener mejores resultados es preparar adecuadamente la piel y, en este sentido, el maquillador ha revelado cuál es el paso previo al proceso. “Me encantan los productos de Clarisonic para limpiar y preparar la piel. Es un aliado para una limpieza realmente profunda del rostro y también es recomendable para desmaquillarse por la noche”, ha señalado Sir, que incide en la importancia del cuidado de la piel como clave para obtener un maquillaje duradero.

Una publicación compartida de S I R J O H N (@sirjohnofficial) el Abr 28, 2017 at 9:10 PDT

Para deslumbrar en las grandes citas, como fiestas y cenas propias de la época, el estilista de las grandes estrellas del ‘star system’ recomienda el combo imprescindible de delineador de labios y lápiz labial, para conseguir una apariencia multidimensional. En cuanto al ‘hit beauty’ para el 2018, John ve en las pestañas de aspecto natural, que se consiguen combinando una máscara como Lash Paradise, con la aplicación pestañas individuales si fuera necesario, la gran tendencia de belleza del año que acabamos de inaugurar.