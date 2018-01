Ha llegado el momento de despedir el 2017. Doce meses de grandes transformaciones que probablemente seguirán dando que hablar el próximo año. Parece obvio que nuestro atrevimiento ‘beauty’ en forma de galería no contará con ‘celebrities’ como Blanca Suárez, Kim Kardashian, Úrsula Corberó o Kylie Jenner… (esas famosas acostumbradas a cambiar de look casi como de ropa interior).

Este original reto que nos hemos propuesto en la redacción Lifestyle de Look Ok diario pasa por sugerir nuevos desafíos estilísticos a esas personalidades que se han dejado acompañar por el mismo peinado y estilo durante años. Cierta parece la fórmula que asegura que “si algo funciona es mejor no cambiarlo”, sin embargo, nosotros somos más de la idea de que “un buen cambio de aires puede ser tu mejor aliado de estilo”.

Aunque las transformaciones físicas parezcan un recurrente ‘celeb’, lo cierto es que existen grandes nombres propios a los que acompaña el mismo estilo desde hace décadas. Véanse los casos de Ana Blanco, presentadora de informativos de TVE o el mismísimo Jordi Hurtado, conductor del programa cultural Saber y Ganar de la misma cadena.

Aunque para ambos parece que el tiempo permanece imperturbable, lo cierto es que no queremos tal estatismo en los looks de mujeres como Sara Carbonero, Soraya Sáenz de Santamaría, Blanca Cuesta o ¿por qué no? La Reina Emérita, Doña Sofía. Dispuestos a soñar sin límites para el 2018, las protagonistas de nuestra galería para el próximo año son ellas, las mujeres que si se decidieran a protagonizar una transformación en su imagen nos dejarían a todos con la boca abierta. ¿Te atreves a mirar? Entra en nuestra galería.