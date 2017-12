Los motivos de la impactante transformación física de Antonio Banderas

Antonio Banderas es noticia. Tras sufrir un ataque al corazón durante el pasado mes de enero, cuando se encontraba disfrutando de unos días en Inglaterra, un nuevo aspecto notablemente envejecido y deteriorado ha hecho saltar numerosas alarmas, que apuntaban hacia un posible nuevo problema de salud del actor. Sin embargo, el malagueño se encuentra inmerso en un emocionante proyecto y su actual imagen se debe únicamente a exigencias del guión.

Con pelo rapado y sin cejas, Banderas acudía del brazo de su novia, la holandesa Nicole Kimpel, a la fiesta ofrecida por Porcelanosa, una de las celebraciones más glamourosas de la Navidad, que contó con otras ‘celebs’ de categoría como Isabel Preysler, Paloma Cuevas o Nieves Álvarez. Sin embargo, el malagueño y su nuevo aspecto físico acapararon toda la atención de la velada (y de sus seguidores).

Pero Banderas no se oculta. Durante los últimos meses, el actor de La máscara del zorro ha experimentado un importante cambio de imagen, que no ha disimulado en sus múltiples apariciones públicas, como la de Porcelanosa. El malagueño, cada vez más volcado en la vida cultural de su ciudad natal, se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda temporada de la serie Genius, que girará entorno a la vida del pintor Pablo Picasso. Así, desde el final de verano, Antonio está comprometido con este nuevo proyecto con el fin de meterse en la piel del personaje de la segunda entrega dirigida por el ganador de un Premio Oscar Ron Howard, cuyo estreno no está previsto hasta dentro de un año en National Geographic.

No es la primera vez que un actor hace saltar todas las alarmas por sus cambios físicos debido a exigencias de guión. Chris Hemsworth, Jared Leto, Renée Zellwegger o Charlize Theron son algunas de las estrellas que han cambiado radicalmente de aspecto para sus papeles en el cine.