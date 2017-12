“No volveré a quitarme la ropa por una causa vacía”. Estas son algunas de las palabras que la modelo Adriana Lima ha escrito el pasado sábado en su perfil de Instagram y que han dado la vuelta al mundo. La top, que ha desfilado en Victoria’s Secret desde 1999 y es la cuarta modelo mejor pagada según la revista ‘Forbes’, con ingresos de 10,5 millones de dólares, es un emblema dentro de la industria. Sin embargo, el ‘ángel’ ha decidido cambiar radicalmente de vida y luchar para acabar con la presión impuesta a las mujeres.

Una publicación compartida de Adriana Lima (@adrianalima) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 12:41 PST

Así, a través de la plataforma social, la brasileña se ha rebelado contra el estereotipo de ideal de belleza femenino, tan poco realista como saludable, y ha reflexionado sobre los valores superficiales que la sociedad impone y la imagen que transmite.

Una publicación compartida de Adriana Lima (@adrianalima) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 10:14 PST

“He recibido una llamada para poder grabar un vídeo sexy, colgarlo y compartirlo en redes sociales”, comenzaba la supermodelo de Victoria’s Secret en la larga publicación de la red social. “Pese a haber hecho muchos trabajos de este tipo, algo cambió en mí cuando una amiga se acercó para contarme que no estaba feliz con su cuerpo. Todos los días de mi vida me levantaba pensando, ¿qué tal estoy hoy? ¿Estaré aceptable para mi trabajo? Y en ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres se levantan todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo impuesto por la sociedad, las redes sociales o la propia industria y eso no es mentalmente sano”, reflexionaba Lima.

Una publicación compartida de Adriana Lima (@adrianalima) el 23 de Sep de 2016 a la(s) 5:39 PDT

“Estoy cansada de las imposiciones. No deberíamos continuar viviendo en un mundo con valores superficiales. Es física y mentalmente insano cómo la sociedad nos impone cómo tenemos que ser, aparentar… Quiero cambiarlo, en nombre de mi abuela, de mi madre y de todas mis antecesoras que hayan estado presionadas e incomprendidas alguna vez”, ha continuado la modelo, que parece querer desligarse por completo de su carrera sobre las pasarelas.

¿Colgará Lima definitivamente las alas?