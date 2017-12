La temporada navideña está próxima y con ella las numerosas fiestas y eventos que nos hacen comernos la cabeza más de lo debido en lo referente a nuestros looks. A la eterna pregunta de ‘¿qué me pongo?’ que resuena en la cabeza de más de una desde hace varios días, se suma la de ¿qué me hago en el pelo?, en absoluto menos importante. Un buen peinado es capaz de elevar a la enésima potencia cualquier estilismo, por lo que invertir un poco de tiempo en nuestra cabellera no es ninguna tontería.

Los gastos en regalos típicos de estas fechas hacen que nuestra economía se vea aún más afectada, por lo que una visita (o más) a la peluquería se convierte en una misión casi imposible. Pero con un poco de maña, los productos adecuados y grandes dosis de inspiración podremos salir airosas de cualquier situación, consiguiendo peinados dignos de estrellas.

Echar un vistazo a los looks de las celebrities nos puede dar más de una buena idea de como peinarnos para esa fiesta tan especial. No es necesario complicarse demasiado, a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. Los últimos looks de Nieves Álvarez o Elsa Pataky son excelentes ejemplos de ello. El toque perfectamente descuidado de sus melenas estilo bob encaja a la perfección con sus vestidos de fiesta, rebajando así un outfit demasiado formal.

En el caso de tener una larga cabellera, como en el caso de Cristina Pedroche, unas suaves ondas perfectamente definidas son siempre una buena opción, siempre que la zona del escote quede despejada. Las coletas muy pulidas y tirantes también resultan elegantes y fáciles de ejecutar.

Incluso quienes tengan el pelo corto, pueden encontrar en el pixie de Cara Delevingne una fuente inagotable de inspiración.

