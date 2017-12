Vicky Martín Berrocal se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. Sara Carbonero, Mónica Cruz, Ana Fernández, Paula Echevarría o Eugenia Silva son solo algunas de las celebs que se han rendido ante las espectaculares creaciones de la diseñadora, que continúa imparable al frente de su firma Victoria. Como amante de las joyas, la sevillana ha dado la bienvenida a la Navidad en presentación de la nueva colección de la firma Agatha, donde ha acaparado flashes y miradas con una nueva y estilizada figura.

Tal y como ha confesado la propia diseñadora, que en noviembre del año pasado se convirtió en imagen de Violeta de Mango, la línea para mujeres con curvas de la empresa catalana, ha conseguido adelgazar 23 kilos en tan solo unos meses.

¿El secreto? Una vida saludable. Y es que, además de inaugurar una nueva etapa profesional, la celeb se sumó a principio de este año a un estilo de vida con el deporte y la alimentación saludable como pilares fundamentales. “Al fin y al cabo es cambiar el chip, porque durante 44 años viví un poco con ansiedad y la comida era una de las cosas más importantes de mi vida. No me saciaba y comía todas esas barbaridades. Me ha cambiado la cabeza y ahora mi vida es otra. Perdí 14 kilos en tres meses de la mano de un médico y luego seguí yo sola y estoy haciendo mucho deporte”, ha confesado la sevillana, que anteriormente se había sometido a todo tipo de extremas dietas, durante la presentación de la nueva línea de joyería.

Uno de los secretos que se esconden tras la importante bajada de peso de Vicky se encuentra en el ring de boxeo. La andaluza, que suda la camiseta en el mismo centro que su hija Alba, ha reconocido ser una adicta más al deporte de moda: “Es importante encontrar el deporte de cada uno, porque yo me he pasado una vida entera buscándolo y no lo he encontrado hasta ahora”.

