La transformación de la figura de Kim Kardashian a lo largo de los últimos años es más que evidente. Como cualquier persona, la reina de la telerrealidad también tiene inseguridades y, desde que se convirtiera en madre por segunda vez, en diciembre de 2015, la preocupación por su imagen ha ido in crescendo.

Desde entonces, las dietas ‘milagro’ y las duras rutinas de ejercicio forman parte del día a día de la estrella de ‘Keeping up whit the Kardashian’, que ahora puede presumir de físico tonificado y curvas de infarto gracias al nuevo plan elaborado por su entrenadora personal, Melissa Alcantara. Un estricto estilo de vida con el que la socialité está luchando por perder los 30 kilos ganados durante el embarazo de su segundo hijo, Saint West.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 10:01 PST

Increíbles transformaciones, platos saludables y aparatos de gimnasio. Las fotografías del Instagram de la nueva personal trainer de Kim, que cuenta con un cuerpo espectacular, dejan poco a la imaginación. Tras bucear en la plataforma social, la reina del clan llegó hasta el perfil de Melissa y, como señaló a su madre en uno de los episodios de la última temporada de KUWTK, no dudó en ponerse en sus manos: “Estaba a punto de empezar una dieta que era una locura. Echando un vistazo a Instagram y, de repente, me topé con el perfil de una culturista que me sobrecogió, porque había ganado más de 30 kilos durante el embarazo”.

Una publicación compartida de Melissa Alcantara (@fitgurlmel) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 3:35 PST



“Ella me inspira muchísimo, quiero conocerla y ver si puede entrenarme. Podría dirigir mi alimentación y ayudarme a conseguir mi objetivo… Si yo fuera un 10% como ella, cambiaría mi vida”, prosiguió Kardashian, que se trasladó a Nueva York para escuchar en primera persona las recomendaciones de Melissa.

Los resultados son asombrosos, tanto que la socialité puede presumir hasta de abdominales, y los medios, disciplinados. Kim realiza tres horas de ejercicio diarios, en los que alterna entrenamientos de baja intensidad con entrenamientos de intensidad elevada y entrenamientos con pesas, que acompaña con un estricto régimen alimenticio.

Una publicación compartida de Melissa Alcantara (@fitgurlmel) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 2:51 PST

La personal trainer ha eliminado todos los alimentos procesados de la nevera de la socialité para dar principalmente la bienvenida a las proteínas, como huevos y pollo, y a las pequeñas cantidades.

Así, en manos de Melissa y con una rutina casi militar, Kim, que ha compartido numerosos instantes de este nuevo estilo de vida en las redes sociales, se alza con el título a chica fit del clan más mediático de la pequeña pantalla.