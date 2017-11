Charlotte Vega: la belleza ‘marciana’ del anuncio de la Lotería

La conocimos hace pocos días gracias al anuncio de la Lotería de Navidad dando vida a la guapa alienígena que aterriza en Madrid días antes del sorteo. Pero poco sabemos de Charlotte Vega, la actriz que se esconde bajo Danielle, el personaje creado por Alejandro Amenábar en el emotivo corto. A pesar de su edad, tan solo 23 años, esta madrileña criada en Sitges tiene una dilatada carrera a sus espaldas, que comprende trabajos tanto en cine como en televisión.

Una enamorada de la hípica desde niña, abandonó esta disciplina a los 17 años para dedicarse por completo a su gran pasión, la interpretación. Desde entonces ha participado en series nacionales tan importantes como ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Refugiados’, ‘Velvet’ o ‘Lo que escondían sus ojos’. Su salto a la gran pantalla tuvo lugar en 2013 con la película ‘Los inocentes’; pero su gran oportunidad llegaría poco después de la mano de Isabel Coixet en el film ‘Mi otro yo’, en la que compartía protagonismo con estrellas de la talla de Sophie Turner, Jonathan Rhys Meyers, Ivana Baquero y Geraldine Chaplin​.

De madre inglesa y padre español, Charlotte es poseedora de una belleza muy especial. Su cabello rubio enmarca un dulce rostro, en el que unos bonitos ojos azules son los grandes protagonistas. Pero, a pesar de su indudable atractivo, a la actriz no le gusta que la encasillen solo como una cara bonita. “A menudo me han visto como una chica dulce, la niña mona, sobre todo en las series de televisión, y no quiero eso, porque no me llena. Incluso he llegado al punto de que prefiero no trabajar y esperar un proyecto más interesante, aunque paso por momentos difíciles”, confesó hace un tiempo a la revista YoDona.

Una joven de su tiempo, Char, como se hace llamar entre sus seres queridos, es muy activa en las redes sociales. Su cuenta de Instagram da una idea bastante aproximada de cómo es la vida de la joven. Trabajo, viajes y photocalls son la temática principal de sus fotografías, en las que hace alarde de una gran naturalidad.

