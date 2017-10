Hay un antes y un después en la vida de Agatha Ruiz de la Prada. Su divorcio no solo la ha cambiado a nivel emocional sino también físico y estilístico. Más allá de su evidente bajada de peso, la transformación de la diseñadora es más que palpable. A pesar de ser una de las creadoras más transgresoras y coloristas de nuestro país, no era feliz, según confesó durante su visita al programa ‘El Hormiguero’, y eso se reflejaba tanto en su rostro como en su ropa.

Ahora, a punto de cumplirse un año de su sonada ruptura con Pedro J. Ramírez, Agatha es una mujer renovada que se ha quitado varios años de encima. Lo demostró junto a Pablo Motos luciendo un original jumpsuit azul noche de terciopelo sin mangas, un outfit muy distinto a los que solía acostumbrar durante su matrimonio. Presumiendo de su nueva y estilizada figura, ya no se esconde bajo prendas oversize y siluetas ‘globo’ que tanto le gustaban en el pasado.

También su beauty look ha dado un giro radical y su rostro irradia otra luz, reflejo de su profundo cambio interior. “Ahora estoy más libre y hago otras cosas. Estoy más natural. Salgo todas las noches. Ahora todo me divierte, como que vibro más con las cosas. Ha sido un año muy emocionante. Primero fue desagradable, pero me di cuenta de que todo era muy bestia y yo no quería quedarme colgada”, confesó la modista, de 57 años, durante el popular espacio televisivo.

Su nuevo y favorecedor corte de pelo también ha contribuido notablemente a su rejuvenecimiento. Agatha se ha apuntado a la nueva corriente pixie, abanderada por influencers internacionales como Katy Perry o Cara Delavingne, para dar nuevos aires a su vida.

Repasa en nuestra galería el antes y el después en el estilo de Agatha Ruiz de la Prada.