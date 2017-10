Las Kardashian son especialistas en cambios de look extremos. Del moreno al rubio las hermanas más famosas de la televisión internacional tienen una habilidad especial para cambiar el color de su cabello de un día para otro y que, además, les siente bien. De hecho, Kim, Khloe y Kylie se han aficionado tanto a tintar su pelo de platino que, a veces, apenas podemos recordarlas con su color original.

Sin embargo, un miembro del clan ha permanecido fiel a un estilo desde los comienzos. Se trata de Kris Jenner, la matriarca, quien aporta estabilidad al grupo y mueve los hilos entre bambalinas. Lo cierto es que se mantiene prácticamente igual desde que la conociéramos en 2007, eso sí, a golpe de bisturí y su inconfundible corte de pelo a lo garçon es una de sus principales señas de identidad. Hasta la fecha. Y es que parece haberse dejado convencer por sus hijas pasándose al rubio platino.

Así lo confirmaba Kim a través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram para asombro de todos sus seguidores. Sentada en un sofá con una sugerente pose, luciendo un original outfit de tendencia pijama, con estola de piel y con una copa de Martini en la mano, Kris presume orgullosa de su cambio de look radical. Como siempre, queda la duda si se trata de algo definitivo o quiere jugar al despiste con una peluca…

De momento, ninguna Kardashian se ha manifestado sobre los motivos que han llevado a la celebritie a tomar esta drástica decisión. A punto de cumplir 62 años, se rumorea que podría haber finalizado su relación de tres años con Corey Gamble, por lo que habría decidido cambiar su imagen para afrontar con aires renovados esta nueva etapa en su vida.

Ahora que Kris Jenner también es rubia podría contagiar la moda las más conservadoras de la familia, Kourtney y Kendall. Debido a su trabajo como cotizada maniquí, esta última no parece tener mucha intención de cambiar de look, a no ser que sea por las exigencias propias de su profesión; esto sucedió en 2016 cuando se pasó al platino para un desfile de Balmain en París.

Por su parte, Kourtney, la mayor de las hermanas -y la más discreta-, solo ha cambiado su melena azabache en una ocasión, al mostrar una imagen prácticamente irreconocible durante la grabación de una parodia para su reality, ‘Keeping up with the Kardashian’.

