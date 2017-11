El mensaje reivindicativo de Alejandro Sanz tras ganar un Grammy

Alejandro Sanz triunfa en Las Vegas. El cantante ha sido nombrado ‘Persona del año’ en la última entrega de los Grammy Latinos,en reconocimiento a su larga carrera profesional. Pese a la satisfacción por obtener la gramola de oro que ya tienen figuras de la industria como Marc Anthony, Miguel Bosé, Juan Manuel Serrat o Roberto Carlos, el madrileño parece tener clavada una espinita con su propio país; “Un grammy es lo más importante que puedes tener en la música, y me encantaría que en España se notara más y nos diéramos cuenta de lo que representa“, expresaba el artista en unas declaraciones realizadas al País Digital.

[Sara Carbonero e Iker Casillas dan el cante en el concierto de Alejandro Sanz]

Según el intérprete de ‘Corazón partío’ los reconocimientos internacionales a los artistas musicales no son valorados como se debería en España, algo que sin embargo no sucede con la industria del cine. “Quizá se le da más importancia a un Oscar o a un Globo de oro que a un Grammy. Me encantaría que en España se notara más”, considera Alejandro Sanz achacando esto a la poca repercusión que los medios de comunicación hacen de ello. “No hay ninguna televisión que vea interesantes premios musicales en España. Si no lo apoyas de entrada es difícil que entre”, recalca el compositor que cree que la presencia de españoles en este tipo de eventos significa mucho para la imagen del país, “cuando me dan un Grammy a mí, están pasando cosas españolas en Las Vegas”.

Este ha sido un año muy especial para Alejandro en el que se han cumplido 20 años de su mayor éxito, ‘Corazón partío’. Un aniversario que celebró en el concierto ‘Más es más’ junto a su público más fiel en un abarrotado estadio Vicente Calderón. “Ese disco vendió más de seis millones y fue una revelación para todo el mundo. Una canción como ‘Corazón partío’ no había sonado en la radio jamás. Me pareció que era el momento de conseguir eso, mis raíces”, comenta el cantautor. Para terminar 2017, la entrega de este Grammy es el broche de oro para Alejandro. Un reconocimiento de la industria musical a su trayectoria con el que quiere cerrar etapa para comenzar a componer el que será su próximo trabajo.