¿Cuánto pagarías por vivir como Madonna? Esto es lo que le cuesta su palacete luso

Madonna lleva un mes instalada en su palacete lisboeta y es hora de hacer balance. Hace prácticamente un año que la diva llegó a la capital portuguesa para buscar casa y aunque cueste creerlo, lo ha tenido tan difícil como cualquier hijo de vecino. Encontrar una casa en el centro de Lisboa es una autentica odisea que padecen millares de portugueses a diario, y encima, si eres una exigente reina del pop, lógicamente todo se complica.

Tras vivir unos meses en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, el Pestana Palace, junto a cuatro de sus seis hijos, no fue hasta finales de diciembre cuando cerró un contrato de alquiler con los propietarios del hotel Palacio do Ramalhete, un emblemático edificio en el céntrico barrio de Santos, muy cerca del Museo del Arte Antiguo. Considerado por varias publicaciones como el mejor y más bonito “hotel boutique” de Portugal, alquilarlo por entero está al alcance de muy pocos.

El palacio cuenta con doce habitaciones, todas en suite y distintas entre sí. Al entrar, no parece que se esté en un hotel, sino en una casa vivida- aunque sus amplias dimensiones lo delatan- exquisitamente decorada, respetando siempre la arquitectura y el gusto portugués. De estas doce habitaciones, destaca la de Madonna. Se trata de una espectacular suite de 40 metros cuadrados, situada en lo que fueron las antiguas cocinas del palacio. Cama XXL, bañera XXL y chimenea XXL, muy del gusto de la ambición rubia.

[Álex Lequio enseña su casa… Te contamos cuánto le cuesta]

Cabe destacar también sus despejadas vistas sobre la desembocadura del tajo, su piscina interior y exterior, su jardín privado, y sus más de 10 salones y saloncitos, repartidos por varios pisos. Y todo por el “módico” precio de poco más de 30.000 euros al mes. De momento, la cantante de “Another suitcase in another hall” lo ha alquilado durante un año. Según ha podido saber LOOK, Madonna sigue buscando casa para comprar, pero lo que encuentra o le resulta pequeño o le resulta caro. Y es que, aunque sea una de las mujeres más ricas del mundo, tiene fama de hormiguita. Despilfarrar no va con ella. Por algo le llaman Material Girl desde hace más de treinta años.