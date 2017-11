Las otras estrellas que vivieron la pesadilla de Shakira

Shakira se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida. Una grave dolencia ha frenado su carrera musical en seco hasta tal punto que, ha tenido que aplazar su gira europea hasta el 2018. La peculiar voz de la colombiana está dañada, pues sufre una hemorragia en una de sus cuerdas vocales que de no ser tratada a tiempo podría dinamitar su futuro profesional. Sin embargo, la intérprete del ‘Waka, waka’ no es la única artista que se ha visto obligada a alejarse de su público por prescripción médica. Adele, Lionel Richie, Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, Sam Smith, o el cantante country Keith Urban son algunos de los cantantes que componen esta lista, aunque este hecho no es lo único que les une.

Todos ellos pasaron por las manos de Steven M. Zeitels, un cirujano laringólogo que lleva más de veinte años especializado en esta materia. Este estadounidense se ha convertido en el ángel de la guarda tanto de ídolos musicales como de estrellas de Broadway y fue precisamente un documental de National Geographic el que fue testigo del gran trabajo que hizo este doctor con el vocalista de ‘Aerosmith’, Sam Smith. El experto logró mediante una técnica láser curar las heridas que tenía el cantante en sus cuerdas vocales haciéndolo brillar de nuevo ante sus seguidores.

Adele: “Gracias por restaurarme la voz”

Otra de las proezas de este cirujano fue el regreso musical de la cantante Adele en 2012. La británica se sentía tan agradecida que aprovechó la gala de los premios Grammy de ese mismo año para proclamar su gratitud: “Gracias por restaurarme la voz”.

El ritmo frenético que marca la industria musical exige a todos ellos realizar un gran número de conciertos en directo, un sobreesfuerzo al que no todos resisten. Según las palabras de Zeitels, el caso de Shakira no sería aislado y tiene solución.”La mayoría de estas estrellas del pop tienen una forma de cantar, pero no tiene que ser estrictamente así. Hay otras técnicas para no presionar siempre las mismas zonas de las cuerdas vocales”, explica el doctor.

Los pasos que este experto hizo seguir a sus pacientes más mediáticos coinciden con la hoja de ruta que Shakira ha cumplido hasta ahora. La primera medida es el reposo total del paciente y esta puede ser la tabla de salvación que evite una posible cirugía en los casos más extremos.