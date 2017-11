El drama de Millie Bobby Brown, la niña de ‘Stranger Things’, en la vida real

Es una de las jóvenes promesas del mundillo de las series de televisión en el panorama internacional actual. Desde que Millie Bobby Brown (13) interpretara a Eleven en la ficción de éxito, ‘Stranger Things‘ (actualmente en su segunda temporada), esta actriz nacida en Marbella (España) no ha dejado de conceder entrevistas a los medios de comunicación. Y ha sido precisamente en una de las últimas en donde la intérprete ha revelado una dura realidad en su vida: es sorda de un oído por un problema de nacimiento.

Millie Bobby Brown nació con una pérdida parcial auditiva y terminó perdiendo la audición totalmente en uno de sus oídos y tras varios años de tratamiento. Así lo revela la propia actriz en la revista ‘Variety’, en donde sin embargo advierte que esto no le ha impedido hacer lo que le gusta. Por un lado, la interpretación, su profesión, de la cual relata: “Sé que suena como una locura, pero una vez encuentro algo que quiero hacer, nadie me va a parar. Si no supiera cómo coser y realmente tuviera pasión por coser, está claro, me voy a poner a coser. Es lo mismo con la interpretación, así que aquí estoy”.

Por otro lado, a Millie le apasiona cantar y su problema auditivo no le impide hacerlo casi a la perfección (como refleja el vídeo superior en el minuto 3:10). “Simplemente empiezo a cantar y si sueno mal, no me importa porque estoy haciendo lo que amo“, cuenta Millie Bobby Brown. “No tienes por qué ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta lo que haces y realmente disfrutas haciéndolo, hazlo. Nadie debería impedírtelo”, concluye sobre sus pasiones en la vida.

Sin duda, todo un ejemplo de superación que ha dejado boquiabiertos a más de uno de sus seguidores, quienes hasta a hora, desconocían el problema de una de las más queridas en la ficción de Netflix.