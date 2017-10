Nuevo escándalo en EEUU y esta vez directamente a la Casa Blanca. El que fuera Presidente George H. Bush está en el punto de mira por su conducta presuntamente inapropiada. Ha sido Heather Lind (34), quien a través de su cuenta de Instagram se ha quejado del comportamiento del ex mandatario de 93 años.

La joven ha aprovechado la reunión de ex Presidentes de EEUU en un concierto a favor de las víctimas y afectados de las últimas catástrofes naturales para criticar la actitud que George H.W. Bush mantuvo con ella hace unos años.

Una imagen del ex mandatario en la que Obama le saluda con un apretón de manos ha sido la causante del enfado de Lind. La joven ha colgado en Instagram dicha foto y ha recordado que ella estuvo con Bush en una situación similar, pero en la que no se sintió respetada.

“Cuando tuve la oportunidad de conocer a George H.W. Bush hace cuatro años para promocionar un programa de televisión histórico en el que estaba trabajando, me acosó sexualmente cuando posé con él en una foto parecida a esta. No me dio la mano, sino que me tocó por detrás de su silla de ruedas, mientras su esposa Bárbara estaba al lado e incluso me hizo una broma obscena”– ha escrito la actriz junto a una imagen que ya ha borrado de su cuenta.

Lind conoció a Bush en una proyección especial del programa en el que ella participaba en 2014, dedicado a la trama de espionaje de la Guerra de la Independencia Norteamericana. La actriz asegura también que algunos miembros del equipo de seguridad del político le dijeron entonces que no debía haberse colocado tan cerca para la foto.

Las declaraciones de Lind llegan en un momento en que el mundo está muy pendiente del caso Weinstein, que ha hecho tambalear los cimientos de las industria del cine por la conducta inapropiada del productor y sus abusos a decenas de mujeres durante más de tres décadas.

Por su parte, el gabinete de prensa de George H.W. Bush ha emitido un comunicado en el que se disculpa por los hechos y asegura que en ningún caso pretendió causar cualquier tipo de molestia de manera intencionada a la joven, sino que todo es producto de una ‘broma mal entendida’.