Cámaras, sensores de movimiento, alarmas. Estos son solo algunas de las herramientas que las celebrities suelen poseer en sus hogares, aunque no siempre son suficientes para proteger su seguridad y la de sus pertenencias. Es el caso de la cantante Mariah Carey, quien durante la madrugada del viernes sufrió un robo en su casa de Los Ángeles valorado en 50.000 dólares.

Varios asaltantes irrumpieron en su casa cuando estaba vacía y se llevaron numerosos objetos de la estadounidense como bolsos, gafas y otros accesorios de lujo. Era el portal de noticias ‘TMZ’ el que informaba del ‘modus operandi’ de los encapuchados: “Accedieron a la vivienda por una ventana o una puerta mal cerrada de la primera planta. Esta es la deducción a la que llegó la policía tras encontrar una escalera abandonada en el patio trasero”.

Pero, ¿por qué no se activó la alarma?, ¿cómo pudieron hacerse con el botín?, ¿sus joyas no corrieron peligro? Según se ha conocido, la presencia de los ladrones activó la alarma silenciosa, pero el equipo de seguridad de la intérprete no descubrió lo sucedido hasta las seis de la mañana cuando llegó a la vivienda un empleado y tan solo fue revuelto su vestidor.

Afortunadamente Mariah se encontraba en Nueva York junto a sus hijos. Este es solo el último de los robos que están sufriendo artistas que residen en Los Ángeles como Kendall Jenner o Jason Derulo.