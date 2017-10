No es ningún secreto que a Hilaria Baldwin le encantan los niños, pero hasta ahora, no sabíamos que la mujer de Alec Baldwin piensa en ampliar la familia. Aunque ya es madre de tres niños, la yoguini no descarta tener un cuarto. “Me encantaría tener otro hijo. No sé por qué, cada vez que doy a luz pienso en hacerlo otra vez; la maternidad es una experiencia tan maravillosa que no me cansaría de repetirlo” – ha sentenciado.

Casada desde 2012 con Alec Baldwin, la pareja tiene tres hijos, Carmen, Rafa y Leo, de 4, 2 y 1 año respectivamente. Aunque vive feliz centrada en su faceta de madre, la experta en yoga reconoce que a veces resulta un poco complicado organizarse con 3 niños tan pequeños, pero eso no le quita la ilusión de pensar de nuevo en la maternidad.

Lo único que le preocupa es la posibilidad de encontrarse con un embarazo doble, algo que por suerte, nunca se ha producido en su familia. “Alec y yo sí pensamos en tener otro hijo pero imagínate si son gemelos, o trillizos… ¡Qué barbaridad!… Bueno, creo que no pasaría… en mi familia no ha pasado nunca.” – ha bromeado la española.

De momento, el matrimonio, cuya historia es digna de película de amor, no ha querido confirmar si tiene la intención de “ponerse a la tarea” de encargar un hermanito para sus niños, así que por ahora habrá que esperar.