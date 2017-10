Ha pasado más de un año desde su separación y parece que Brad Pitt (53) podría haber recuperado la ilusión. La responsable es una joven actriz británica con quien se lleva más de treinta años. Se llama Ella Purnell (21) y además de guardar un asombroso parecido con Angelina Jolie, compartió papel con ella en Maléfica, cuando encarnó a la joven bruja en su adolescencia.

Según medios norteamericanos, el intérprete de Troya ha caído totalmente rendido a los encantos de la joven. Aunque han sido varios los affaires que se le han atribuido, entre ellos, con Sienna Miller, no se ha tomado las cosas muy en serio, al menos hasta ahora.

Sin embargo, parece que Purnell ha logrado conquistar el corazón de Brad Pitt, a quien admira desde su más tierna infancia. Una admiración que parece correspondida, ya que según apuntan fuentes cercanas al actor, este sigue su carrera desde los inicios y está completamente embelesado con su talento. Tanto es así que la joven protagonizará la adaptación televisiva de la novela Sweetbitter, que producirá el propio Pitt.

Pese a que aún no hay nada confirmado y no se les ha visto juntos, Angelina Jolie no se ha tomado muy bien que su ex esté pensando en rehacer su vida. “Angie está furiosa con este tema y con que Ella vaya a aparecer en la serie, especialmente porque trabajaron juntas en Maléfica” – asegura una fuente cercana a Jolie.

Sin embargo, no se le pueden poner trabas al amor y parece que Brad, aunque esté centrado en otros proyectos, no deja de prestarle atención a Ella. De momento están siendo discretos pero solo es cuestión de tiempo que den un paso más en su relación. Le pese a quien le pese.