Letizia reinventa el look ‘working’ con un jersey de estreno que inspirará a las parisinas

El pasado viernes, 8 de septiembre, Sus Majestades los Reyes cerraron su agenda semanal presidiendo el acto de celebración del VI Centenario del Privilegio de la Unión, que tuvo lugar en Pamplona, donde protagonizaron una estampa de lo más íntima. Durante su visita a la Casa Consistorial unos niños se acercaron hasta Felipe VI y Letizia para entregarles el tradicional pañuelico rojo, el cual la Reina no dudó en colocarse rápidamente. Tras ser fotografiada, optó por ponérselo a Don Felipe, dejando una imagen cargada de complicidad. De nuevo, la consorte ha dado el pistoletazo de salida a una semana de lo más importante, aunque en solitario. Motivo por el que se ha desplazado hasta Galicia.

La Reina Letizia inaugura las clases en Galicia / Gtres

Este lunes, 11 de septiembre, Doña Letizia ha inaugurado la vuelta a las aulas gallegas tras el periodo estival. Alrededor de las 11:30 horas, la Reina ha presidido la apertura del Curso Escolar 2023/2024 en el CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés de la localidad coruñesa de Sigüeiro-Oroso. Es necesario mencionar que, el citado centroha recibido el premio Innovagal, premio a la innovación educativa, a los centros que ponen en práctica enfoques didácticos novedosos en el ámbito educativo.

Durante este encuentro, los alumnos han esperado emocionados la llegada de doña Letizia, que se ha mostrado muy cercana durante el tiempo que ha durado la visita. Por otro lado, si bien en su último acto, Letizia optó por un vestido de corte midi semitransparente de hombreras marcadas de Sfera (que rescató del pasado), esta vez, se ha decantado por un estilismo completamente diferente.

La Reina Letizia arranca la agenda semanal / Gtres

Esta vez, Letizia ha apostado por un jersey de manga francesa, de estampado navy con rayas azul marino y blancas, de cuello redondo al más puro estilo parisino. Prenda de Hugo Boss que acaba de incorporar a su extenso vestido real, ya que no consta que se lo haya puesto en otros actos públicos. Ha combinado este diseño con un pantalón de pinzas a tono con cinturón incorporado, también de la casa alemana. Un estilo working que ha elevado con su particular toque personal. Para rematar este outfit, doña Letizia se ha decantado por el zapato destalonado modelo Carrir de Isabel Abdo, de de 5,5 centímetros. En cuanto al peinado, esta vez ha lucido una coleta ondulada con la raya hacia un lado y un make up donde los tonos tierra han sido los grandes protagonistas.

Letizia en Galicia / Gtres

La próxima cita que tendrá la Reina será el próximo miércoles, 13 de septiembre, para inaugurar otro curso escolar, pero en este caso en el Centro Integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido en su Asturias natal, en Langreo.