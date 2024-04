Juan Carlos I, obligado a quedarse en España a causa de un catarro

Juan Carlos I llegó a Galicia el pasado miércoles 17 de abril dispuesto a disfrutar de las regatas. Es la segunda vez en lo que va de año que visita la zona, pero en esta ocasión no ha podido salir a navegar a causa de las condiciones meteorológicas. Tenía previsto abandonar Sangenjo este domingo a las 17:00 horas, pero un catarro le ha obligado a pasar más tiempo en España. No ha podido coger el vuelo que le pretendía llevar hasta Ginebra, donde suele alojarse en el Hotel Four Seasons, propiedad de uno de sus amigos.

El padre de Felipe VI ha cancelado el viaje que tenía programado, pues antes de salir de España debe estar recuperado. Lleva arrastrando el catarro desde el pasado miércoles, día en el que se reencontró con su amigo Pedro Campos, quien ejerce de anfitrión siempre que aterriza en Galicia. Se aloja en su vivienda y solamente ha salido de allí para ir al puerto y al Real Club Náutico.

Juan Carlos I, en Sangenjo. (Foto: Gtres)

Juan Carlos I tenía intención de participar en la segunda serie de regatas del Campeonato de España de clase 6M, pero el tiempo no ha jugado a su favor. No obstante, ha acompañado a sus compañeros de tripulación, de hecho se ha dejado ver en actitud relajada con ellos. El Bribón no ha contado con la presencia de su capitán, quien tenía pensado poner rumbo a Ginebra este mismo domingo.

Juan Carlos I sigue los consejos médicos

El objetivo de Juan Carlos I es que sus visitas a España se desarrollen dentro de los límites de la normalidad. No ha participado en ningún evento público, simplemente ha estado con su amigo Pedro Campos y con su hombre de confianza, Vicente García-Mochales. Este último le ha acompañado al puerto y las imágenes que han salido publicadas demuestran que ha estado pendiente de él en todo momento.

Juan Carlos I, en Sangenjo. (Foto: Gtres)

El padre de Felipe VI ha decidido seguir los consejos que le ha dado su equipo médico. Hasta que no esté recuperado no pondrá rumbo a Suiza, pero se desconoce la fecha que tiene pensada para abandonar España. Hará el viaje en un vuelo privado, así que en este sentido no tendrá ningún problema. Podrá marcharse cuando considere oportuno.

Juan Carlos I no ha salido a navegar

El Bribón se ha enfrentado a la embarcación liderada por Mauricio Sánchez-Bella, Tita. Las siguientes regatas se celebrarán el 17 y 19 de mayo y está previsto que Juan Carlos participe. Sin embargo, este fin de semana no ha podido disfrutar de su gran pasión y tampoco ha seguido la competición desde el mar. Según publica el diario El Mundo, ha optado por no exponerse al sol durante tantas horas.

Juan Carlos I, en Sangenjo. (Foto: Gtres)

El abuelo de la princesa Leonor comunicó su decisión a los tripulantes el viernes 19 por la tarde. Eso sí, ha estado pendiente de ellos, les ha acompañado en el puerto e incluso ha llegado a despedirse. Pensaba que iba a marcharse de Galicia, pero a última hora ha optado por cambiar de planes.

El padre de Felipe VI se encuentra «bien»

Juan Carlos I está siendo amable con la prensa durante su estancia en Galicia. Eso sí, no profundiza demasiado en las respuestas que les da a los periodistas. Lo único que dijo cuando salió de casa de Pedro Campos es que se encontraba «bien», por eso ha pillado por sorpresa el cambio en un hoja de ruta.