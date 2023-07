Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, uno de los nietos más famosos de don Juan Carlos, se ha convertido en protagonista de una gran noticia. Durante muchos años ha estado en el centro de la polémica, pero ahora ha cambiado su actitud. ¿A quién se lo debe todo?

La vida de Froilán lleva demasiado tiempo en boca de todos y a estas alturas apenas le queda ningún secreto por esconder. Pero, ¿quién se esconde detrás de este miembro tan controvertido de la Familia Real? Hay varias mujeres que han marcado su vida, no solamente aquellas con las que ha mantenido una relación sentimental. Froilán siempre ha estado muy bien aconsejado y mantiene una relación estupenda con su abuela y con su madre. Eso sin contar lo importante que es para él su hermana Victoria Federica.

Froilán y Victoria Federica con la infanta Elena / Gtres

Froilán tomó una determinación tajante: distanciarse del foco mediático y pasar una temporada en Abu Dabi con su abuelo don Juan Carlos. Eso quiere decir que en su vida no solamente hay mujeres, también varios hombres de peso que han marcado su futuro. En primer lugar su padre, el famoso Jaime de Marichalar. Le protege al máximo e intenta que esté lo más lejos posible del conflicto. Juan Carlos coincide con su exyerno en este punto, por eso se ha esforzado tanto para que su nieto esté cómodo en Emiratos Árabes y no eche de menos España.

Las novias de Froilán

Como no podía ser de otra forma, Forilán ha conquistado a varias chicas. La primera novia oficial que se le conoce es la influencer Mar Torres. Se conocieron en el internado de Sigüenza y el romance enseguida llamó la atención de la prensa porque Mar es la futura heredera de El Pozo, la popular empresa de alimentación. El noviazgo no salió bien, pero tuvo un buen final y en estos momentos son grandes amigos. Mar no ha desaparecido de la crónica social y juega un papel importante. Ahora se le ha relacionado con Javier Redondo, un participante de ‘La isla de las tentaciones’.

Mar Torres no ha sido la única mujer en ocupar el corazón de Froilán. En los últimos meses ha habido otro nombre que ha sonado con fuerza, a pesar de que no hay una confirmación oficial. Estamos hablando de Belén Perea. Una modelo que no quiere ser conocida por tener relación con el hijo de la infanta Elena. Ella insiste en que solo son amigos, pero varias fuentes aseguran que hay algo más. “Me molestó que dijeran que era pareja de Froilán porque yo no soy famosa para que se me persiguiese de esa manera. Nosotros somos amigos”, explicó cuando salió a la luz su historia.

El importante papel de la reina Sofía

¿Qué sería de Froilán sin la reina Sofía? La emérita ejerce de abuela con todos sus nietos, pero con Froilán tiene una relación especial. Le pasa lo mismo a don Juan Carlos. El joven siempre ha estado en el punto de mira y su familia tiene tendencia a protegerle. Doña Sofía juega un papel muy importante en su vida. Es uno de sus grandes apoyos. Su mejor refugio.

Doña Sofía posando para la prensa / GTRES

La infanta Elena y Victoria Federica no se quedan atrás

Hemos hablado de la importancia que doña Sofía tiene en la vida de Froilán, pero su madre y su hermana no se quedan atrás. Ambas tiene una relación estupenda con él y le intentan aconsejar para que evite las polémicas que tanto daño le han hecho. Ha salido publicado que el joven está “cansado” de verse envuelto en revuelos que, según él, no tienen nada que ver con su persona. Victoria Federica ya sabe cómo enfrentarse a los reporteros y le da buenos consejos. De hecho ambos ha cambiado de actitud en las últimas semanas.