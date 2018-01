Son cuatro las mujeres que hoy ocupan el corazón del Rey. Su madre, doña Sofía, su mujer, doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero en sus casi 50 años años de vida han sido muchas las que en algún momento han tenido la fortuna de que Felipe de Borbón les dedicase un pensamiento, un gesto de cariño o quizás algo más.

Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Sannum son los tres nombres que, hasta la llegada de Letizia Ortiz, sonaron con más fuerza para convertirse en firmes candidatas a ocupar el corazón del actual Rey. Sin embargo, muchas otras fueron relacionadas con el entonces Príncipe y pudieron disfrutar de la compañía del que fuera uno de los solteros más codiciados de Europa.

Cuando don Felipe cumple medio siglo, ya convertido en Rey y padre de familia, LOOK rescata su pasado amoroso y habla en exclusiva con las ‘otras’ mujeres de su vida.

Gigi Howard, la suplente

“Creo que es una persona increíble, pero prefiero no hacer comentarios”. 23 años después de que se les fotografiara juntos en Nueva York, esto es lo que opina Gigi Howard (47) de Felipe de Borbón cuando atiende la llamada de LOOK. La norteamericana se convirtió en uno de las mujeres más buscadas a raíz de su relación con el actual rey. Madre soltera y empresaria de éxito, la vida de Gigi hoy nada tiene que ver con la del momento en que conoció al monarca. En una reciente entrevista a ‘Vanity Fair’, ella misma reconoció que la presión mediática acabó con un romance que duró algo más de un año.

Eva Sannum, la que se quedó a las puertas

Fue la más firme candidata al lugar que ahora ocupa doña Letizia. La noruega Eva Sannum tenía todas las papeletas para convertirse en reina, pero la opinión pública frustró su noviazgo.

Su historia con don Felipe duró varios años e incluso llegaron a ser fotografiados juntos en público y en viajes privados. Ahora, la exmodelo disfruta de una vida alejada del foco mediático. Eva vive en Oslo junto a su marido y sus dos hijos, en un palacete valorado en 1,6 millones de euros.

Sannum está muy centrada en su trabajo como directora creativa en la compañía Geelmuyden Kiese. LOOK ha podido hablar con una de las compañeras de Eva, quien ha confirmado a este medio que la noruega no quería atender la llamada.

Anna Jussil, la sueca

“Bueno, soy una antigua amiga de la princesa Victoria de Suecia y por eso conocí a Felipe, pero no puedo hacer ningún comentario al respecto” . Tal y como cuenta ella misma a LOOK, Anna Jussil coincidió con don Felipe en una fiesta de cumpleaños de Victoria de Suecia. Varios medios internacionales entonces especularon con una posible relación entre el hijo de don Juan Carlos y la sueca pero ella se muestra tajante. “No hablo de mi vida privada ni de mis relaciones“, asegura.

Anna y Victoria de Suecia fueron juntas al colegio y han sido buenas amigas desde entonces. En la actualidad ejerce como abogada, está casada desde hace 10 años y es madre de un niño.

Yasmeen Ghauri, la modelo

Un romance secreto y nunca confirmado. Don Felipe conoció a la canadiense, de padre paquistaní y madre francesa, durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde ejerció de abanderado. Su historia resultó tan hermética que no hay ninguna foto de ellos. LOOK ha podido hablar con la agencia que represenata a Ghauri desde donde aseguran que ha dejado el mundo de la moda y vive retirada y dedicada a su familia en Canadá.

Carolina de Waldburg, la aristócrata

Otro de los nombres fuertes en la vida de don Felipe. Con Carolina de Waldburg mantuvo una relación de casi 2 años. Apenas unos días antes de la proclamación del Rey, la alemana se sinceró con la revista Bunte y aseguró estar muy contenta con su llegada al trono. Carolina dirige una próspera agencia de comunicaciones especializada en marcas de lujo. LOOK ha intentado ponerse en contacto con ella y prefiere no hacer comentarios al respecto.

Christine von Wangenheim

Otro de los romances sin confirmar, a quien don Felipe supuestamente conoció durante la estancia de la alemana en Madrid. Hoy felizmente casada con Friedrich Ortenburg y madre de dos hijos. LOOK ha podido hablar con el marido de Christine, Friedrich quien asegura que “no puede comentar nada sobre la presunta relación de su actual mujer con el Rey”.

Marcela Cuevas

Mexicana y de belleza exuberante. Esquiva ante la insistencia de este digital. Marcela Cuevas es el nexo de unión entre el rey Felipe y otro de los rostros más conocidos de nuestro país, Mar Flores. La presentadora es la ex novia del empresario Elías Sacal, actual pareja de la modelo. Aunque nunca se confirmó su relación con el Rey, los rumores apuntan a que fue una de sus conquistas mexicanas. Ella ni lo ha confirmado ni desmentido a este medio. “No tengo ningún comentario que hacer”, se ha limitado a decir.

Victoria Carvajal y Hoyos

Fue la primera ‘novia’ de don Felipe. Una periodista, al igual que doña Letizia, pero de familia aristocrática. Hija de los marqueses de Isasi, lo suyo con el Rey fue un amor de juventud. Ambos eran apenas unos adolescentes, de hecho se conocieron en el colegio en el que ahora estudian Leonor y Sofía. Victoria se casó con Bruno Entrecanales y Domecq y a su boda acudió gran parte de la Familia Real. A pesar de que es madre de dos hijos, acabó separándose hace algún tiempo.

Tatiana de Liechtensteinstein, la candidata ideal

La hija del príncipe Hans Adam II y la princesa María Kinsky era una candidata perfecta para convertirse en la esposa de don Felipe. Fue la revista francesa Point de Vue la primera en arriesgarse a hablar del posible compromiso del Príncipe con la joven, que finalmente Tatiana se casó con otro príncipe Felipe, Philipp von Lattorf, con quien ha tenido siete hijos.

Isabel Sartorius, el amor de juventud

Fue el gran amor del Rey y a quien muchos veían como la futura reina de España. La hija de Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca tenía todo lo que cabría esperar de la novia de un príncipe. Rubia, alta, educada y culta. Pese a todo, sus padres estaban divorciados y su madre era un tanto problemática, lo que hizo que su relación con don Felipe no cuajara.

Otros nombres que han pasado por la vida del Rey son Viviana Corcuera, cuya historia se desmintió antes de que se confirmara; la modelo Esmeralda Macioti, que desde hace varios años ha abandonado la agencia francesa para la que trabajaba; la checa Alicia Krezjlova, camarera del Flanigan; Lady Gabriella Windsor, hija de los duques de Kent; Flor de María Valero, nieta de Pérez Jiménez, y hasta Gwyneth Paltrow. Una larga lista de nombres para un ‘príncipe de corazones’ que se ha convertido en un rey con una sola reina.