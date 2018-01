Era una fecha importante y no ha querido perdérsela. Tal como adelantaban Vanitatis y La Razón, el rey Juan Carlos ha estado presente en la celebración del 50 cumpleaños de Iñaki Urdangarín. Fuentes de toda solvencia han confirmado a LOOK que el Emérito fue el invitado sorpresa en una fiesta que podría ser la última del ex duque de Palma antes de entrar en prisión.

Es la primera ocasión en la que don Juan Carlos visita Ginebra desde que doña Cristina y su familia se instalaran en la ciudad suiza tras el estallido del escándalo Nóos. No ocurre lo mismo con su esposa, la reina doña Sofía o con la infanta Elena, quienes viajan con regularidad a Ginebra para apoyar a la Infanta.

Hace apenas unos días, el padre de Felipe VI celebraba su onomástica con una fiesta privada en la que su hija menor era la gran ausente. Doña Cristina no asistió al almuerzo por el 80 cumpleaños de su padre porque su marido, Iñaki Urdangarín no estaba invitado. En su lugar, la familia al completo disfrutaba de unos días de descanso en Roma, donde se les pudo ver asistiendo en primera fila – en un lugar privilegiado – a la misa de Epifanía en el Vaticano.

Hasta la fecha, se pensaba que la infanta Elena y la reina doña Sofía eran los únicos apoyos de doña Cristina. Sin embargo, esta inesperada visita del Emérito en una fecha tan especial marca un hito en las relaciones entre la Infanta y su padre. Al fin y al cabo, ahora la situación es diferente, doña Cristina ha sido absuelta y ya no forma parte de la Familia Real, sino de la Familia del Rey. ¿Significa este acercamiento que el Emérito ha perdonado finalmente a Urdangarín?.