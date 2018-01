El incómodo reencuentro de los Reyes con doña Cristina

Un encuentro probablemente tenso e incómodo, pero por una buena causa. Los Reyes compartirán hoy mesa con la infanta Cristina, con quien no coinciden en público desde el pasado mes de mayo, cuando asistieron al funeral de Alicia de Borbón y Parma. El padre de Felipe VI celebra hoy su 80 cumpleaños y por iniciativa de la infanta Elena se ha organizado un almuerzo privado en Zarzuela al que está previsto que asistan 50 invitados, todos ellos del núcleo más cercano al monarca. LOOK se ha puesto en contacto con Casa Real para intentar confirmar los detalles del almuerzo y la lista de asistentes, pero no han querido hacer “ningún comentario”.

Ayer, la cadena SER publicaba en su perfil de Twitter en exclusiva unas imágenes de los Urdangarín durante unas vacaciones en Roma. Al parecer, los que fueran duques de Palma habrían elegido la Ciudad Eterna para disfrutar de unos días de descanso estas las navidades, después de pasar unos días junto a la familia del ex deportista en Bidart. Iñaki y doña Cristina fueron vistos junto a tres de sus hijos dando un paseo por varios mercadillos de la zona de Campo dei Fiori.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, de vacaciones en Roma https://t.co/fT1zsaecde Imágenes exclusivas de los paseos de Urdangarin, la hermana del rey y tres de sus cuatro hijos por la capital italiana pic.twitter.com/eG5yMT8hiF — Cadena SER (@La_SER) January 4, 2018

Entre los invitados previstos se encuentran los Reyes, don Felipe y doña Letizia con sus hijas, la reina Sofía, la infanta doña Elena con sus hijos, las infantas doña Pilar y doña Margarita con sus familias y la infanta Cristina con sus hijos, que probablemente haya llegado a Madrid esta misma mañana. También acudirán algunos primos como la duquesa viuda de Calabria con sus hijos, Pedro y Cristina de Borbón Dos Sicilias y el marido de esta, Perico López Quesada. Quien seguro que no asiste es Iñaki Urdangarín, que desde que estallara el escándalo ‘Nóos’ ha sido apartado de forma tajante del núcleo central de la Familia Real.

[GALERÍA: El rey Juan Carlos: 80 años en 40 imágenes inolvidables]