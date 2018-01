El cumpleaños de Don Juan Carlos: Al lado de doña Sofía, con Marta Gayá en el corazón y Corinna en el olvido

Ha sido uno de los grandes seductores de la realeza, pero ahora vive sus horas más bajas. Don Juan Carlos cumple 80 años y vuelve al ‘redil’. Pese a su encanto natural y su fama de conquistador, el Emérito se ha relajado en sus últimos años. Los escándalos hicieron mella no solo en su vida personal, sino también en la monarquía, hasta el punto de provocar su abdicación en 2014.

A pesar de que el padre de Felipe VI esperaba una celebración por todo lo alto en una fecha tan señalada, al estilo de sus homólogos nórdicos, no hay nada previsto de esta índole. El monarca disfrutará de un almuerzo privado de carácter familiar en el que estará acompañado de la que ha sido la mujer de su vida, al menos de cara al público. Pero… ¿en quién estará pensando?

Doña Sofía, la gran profesional

La abdicación puso de manifiesto de forma evidente la ruptura ‘física’ del matrimonio entre don Juan Carlos y doña Sofía. El primer año de reinado de Felipe y Letizia apenas les vimos juntos, pero ahora las cosas parecen haber cambiado. Tanto es así que hasta hay veces que los Eméritos se muestran ‘cómplices’. Es con doña Sofía con quien el monarca va a celebrar esta vez su cumpleaños. No habrá, al menos en el día de autos, escapada privada con amigos o similar. Sí un almuerzo en Zarzuela al que asistirán más de 100 personas. Al fin y al cabo, no se cumplen 80 todos los días.

La Reina ha sido quien siempre ha estado al lado de don Juan Carlos. Paciente, hierática, estoica y profesional. No se le conocen salidas de tono, sino que ha sabido mantenerse en su sitio y salvaguardar el lugar de la Monarquía, volcándose en su trabajo y en su familia.

Corinna, la olvidada

Pese a que el ‘Caso Nóos’ fuera uno de los agravantes del desprestigio de la Familia Real, la renuncia del Rey está intrínsecamente ligada al nombre de una mujer, Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

LOOK se ha puesto en contacto con la Oficina de prensa de Príncipe Alberto de Mónaco desde donde no han querido confirmar ni desmentir si Corinna desempeña algún tipo de trabajo para los Príncipes ni explicar la relación que les une, simplemente no saben quién es. Sin embargo, ella misma concedió una entrevista hace unos meses a la revista ‘Point de vue’ en la que hablaba de su relación con el Principado. “Conozco al príncipe Alberto desde 1984. Fue gracias a Ira von Füstenberg, que se llevaba muy bien tanto con mis padres como con Raniero. Luego le he acompañado a él y a su pareja en sus movimientos. Compartimos una confianza mutua que requiere discreción”, dijo. Una discreción que quizás haya llevado a que su nombre se haya convertido en casi tabú, no solo en Mónaco sino también en España. Y ya se sabe que de lo que no se habla, cae irremediablemente en el olvido. También para el Rey.

Marta Gayá, siempre presente en el corazón de Don Juan Carlos

Han pasado más de 30 años y sigue en su pensamiento. Don Juan Carlos parece no olvidar a la mallorquina, que tan feliz le hizo durante más de dos décadas y por la que estuvo a punto de divorciarse de doña Sofía. El Rey y Gayá retomaban una relación que nunca se terminó del todo este año incluso se les veía juntos hace unos meses en Irlanda.

Gayá es una mujer especial. Comparte con doña Sofía la discreción, el gusto por no llamar la atención, pero, a diferencia de a ella, a Marta, fuera de España casi nadie la conoce. Algo que no le ocurre a Corinna, que no ha dudado en conceder entrevistas y hablar de su relación con el monarca.

La gran amiga de don Juan Carlos reparte su tiempo entre Mallorca y Gtsaad, 6 meses en cada sitio. LOOK se ha puesto en contacto con varios periodistas suizos que han confirmado a este digital que Gayá pasa completamente desapercibida en la exclusiva zona alpina.

Más de 5000 amantes

Si bien son tres las mujeres que parecen haber centrado la atención del monarca en los últimos años de su vida, hace no mucho, el ex militar y escritor Amadeo Martínez Inglés publicaba un libro en el que daba una completa lista sobre las amantes de don Juan Carlos.

Con el título Juan Carlos I. El rey de las cinco mil amantes, el republicano declarado explicaba los escarceos amorosos del soberano. Desde su primera conquista a los 16 años, hasta la última conocida, la princesa Corinna. 4786 nombres exactamente entre los que se encuentrarían Maria Gabriela de Saboya, Bárbara Rey, Liliane Sartiau, Sara Montiel y Olghina de Robilant.