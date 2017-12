“2017 ha sido en España, sin duda, un año difícil para nuestra vida en común; un año marcado, sobre todo, por la situación en Cataluña. Pero también ha sido un año en el que hemos comprobado el compromiso muy sentido, firme y sincero de los españoles con la España democrática que juntos hemos construido. Sintámonos, sin complejos, orgullosos de todo lo que hemos conseguido porque es mérito de todos; confiemos en lo que siempre nos ha unido, en lo que somos, tal y como somos, y sobre todo en lo que podemos alcanzar juntos con una fe firme en nuestras convicciones y en nuestras capacidades.” Breve, conciso y con la mirada puesta en una España unida y con proyección de futuro. Así ha sido el mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey.

El de este año ha sido uno de los mensajes más significativos del monarca. No en vano, el pasado 3 de octubre, en una histórica intervención similar a la de su padre durante la crisis del 23-F, el Rey se dirigió a todos los españoles en respuesta al referéndum ilegal catalán. Sin embargo, pese a que aquel fue un mensaje muy diferente al de esta ocasión, Cataluña se ha vuelto a convertir en uno de los temas principales.

Don Felipe ha cambiado el escenario para su discurso. Ni la cercanía de su despacho, ni la solemnidad del Palacio Real. El Rey se ha decantado esta vez por el Salón de Audiencias de Zarzuela. Una estancia llena de significado, ya que en ella recibe no solo a las visitas oficiales sino que además ha sido el punto de encuentro con todos los líderes políticos durante este año convulso que está a punto de terminar.

Una escenografía calculada

Nada en la escenografía resulta casual. Además de las banderas española y europea, como símbolo y llamada a la unidad del país y al deseo de reivindicar un papel más importante de España dentro de Europa – deseo que el monarca ha recalcado en su discurso, “somos una parte esencial de una Unión Europea con la que compartimos objetivos y una misma visión del mundo”- , hay un guiño a Cataluña que llama especialmente la atención. Sobre una de las consolas, destaca una reproducción de las piezas que se entregan a los galardonados con Premios Princesa de Gerona. Un gesto premeditado ya que las relaciones entre la Casa Real y dicha ciudad son cuanto menos tensas.

Una vez más, don Felipe ha vuelto a traer a la memoria a Carlos III, que parece ser su antepasado preferido, al colocar un busto de bronce del monarca. En una de las mesas se ha dispuesto una fotografía familiar de los Reyes y sus hijas durante el pasado verano en Marivent, una escena de la Natividad, y dos libros dedicados a la cultura de España:”Camino de Santiago inolvidable” y el catálogo de la exposición “Tesoros de los Palacios Reales de España. Una historia compartida”.

Un mensaje breve, pero conciso

Ha sido el más corto de los cuatro mensajes navideños que ha pronunciado don Felipe hasta la fecha. A pesar de no haber llegado a los 12 minutos, el monarca ha sido muy claro y conciso en su exposición. Su actitud respecto al discurso de octubre ha sido diferente. El Rey no está a la defensiva, no se coloca detrás de su escritorio, sino que mantiene una actitud relajada, sentado de manera cómoda en medio de la estancia.

En su alocución, don Felipe ha hecho balance de los 40 años de democracia en España y ha recalcado la necesidad de concordia y de entendimiento para un futuro mejor. El monarca ha querido recordar también a las víctimas de los atentados terroristas de Cambrils y Barcelona, así como a las de la violencia de género.

Para la ocasión, el Rey ha lucido un traje gris, camisa blanca con finas rayas y una corbata estampada en tonos azules. Como ya viene siendo habitual, el monarca ha finalizado su discurso despidiéndose felicitando las fiestas en español, así como en las lenguas cooficiales y por primera vez, el mensaje se ha retransmitido en directo en la cuenta de la Casa del Rey en Twitter.

Cuatro años, cuatro escenarios

Esta ha sido la cuarta vez que Felipe VI pronuncia un mensaje de Navidad como soberano. Desde que fuera proclamado Jefe de Estado en 2014, don Felipe ha escogido diferentes escenarios para una fecha tan señalada. El primer año, el Rey se dirigió a los españoles desde una de las salas de estar del Palacio de la Zarzuela, una elección muy acertada ya que ofreció sensación de cercanía, y además incluyó no solo fotografías familiares con su mujer y sus hijas, sino también con los Eméritos.

En 2015, don Felipe ofreció el discurso desde el Palacio Real, concretamente desde el Salón del Trono, con la intención de mostrar “la grandeza de España”, ya que es allí donde tienen lugar los actos más relevantes relacionados con la Corona. En 2016, el Rey se decantó por su despacho de Zarzuela, con Carlos III a la espalda, mientras que este año ha preferido una de las salas de audiencias, donde habitualmente se celebran la mayoría de actos relacionados con la agenda diaria de los soberanos.