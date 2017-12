En marzo de 2015, Ingrid Sartiau (51) veía cómo sus esperanzas de ser reconocida hija del rey Juan Carlos se desvanecían como un castillo de naipes. El Tribunal Supremo daba carpetazo a su causa y no admitía a trámite su demanda de paternidad, dejando a Ingrid profundamente apenada. A pesar de todo, ella sigue manteniendo que el monarca emérito es su padre y aunque la justicia no la respalde ella usa sus redes sociales para proclamar su propia verdad. Como el catalán Albert Solá, ella dice tener muy claros sus orígenes. Pero ahora, a juzgar por las palabras de la periodista Pilar Eyre, otro ciudadano más estaría en su misma situación. Don Juan Carlos no solo tendría dos supuestos hijos ilegítimos, sino tres y, según Eyre, una mujer aristócrata sería la tercera de ellos.

Pero, ¿conocía Sartiau la existencia de esta mujer? En su convencimiento de que Juan Carlos I es su padre, ¿tendría ahora una hermana más de confirmarse la teoría de la periodista catalana? La belga reconoce a LOOK que no había oído hablar de esta posibilidad, pero no le extraña. “Puede que tenga más hijos, sí. Puede ser”, responde a este digital.

Horas bajas para Sartiau: “Me da todo mucha pena”

En conversación con este medio recalca que don Juan Carlos es su padre y se toma su tiempo para ver la entrevista que Eyre dio este domingo a Risto Mejide. “Es muy simpática (Pilar Eyre), pero yo no conozco a la dama”, explica sobre el contenido de la entrevista.

Dos años después de que el Supremo rechazase su demanda de paternidad contra Don Juan Carlos, a Sartiau le quedan pocas esperanzas. De momento, no va a mover nada al respecto pero reconoce que toda ayuda podría servirle a la hora de encabezar otro procedimiento legal. “Cada persona debe saber quién es su padre y su madre. La única verdad está en el ADN“, dice. ¿Y ahora mismo cómo está?, le pregunta este digital. “Muy triste. Me da todo mucha pena”, sentencia.