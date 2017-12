El regreso del ‘Chester’ de Risto Mejide no ha caído en saco roto. Tras las polémicas declaraciones de María Teresa Campos en el primer programa de la temporada, este domingo se sentará la periodista Pilar Eyre en el sofá del presentador más polémico de la televisión. Y es que la experta en Casa Real tiene mucho que decir y dejará entrever, entre otras cuestiones, que el rey emérito tuvo hijos fuera de su matrimonio con Doña Sofía. “Tú crees que el Rey Juan Carlos I solo tiene tres hijos, ¿no? Felipe, Cristina y Elena. Pues a lo mejor no son solo tres”, revela. Un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie en los avances emitidos por Telecinco. Ni siquiera a Jaime Peñafiel, buen conocedor de los entresijos de la institución desde los orígenes juancarlistas.

[EN IMÁGENES | Don Juan Carlos cancela ‘in extremis’ su último acto público]

“Juan Carlos no tiene ningún hijo extraconyugal”, comienza afirmando a LOOK el autor de libros como el de ‘Reinas y princesas sufridoras’ (2015. Grijalbo). “Lo que creo es que ha tenido suerte después de la mala prensa de su abuelo, Alfonso XIII, que llenó Madrid de bastardos“. Peñafiel se refiere a casos como el de Leandro de Borbón, hijo de Alfonso XIII y la actriz Carmen Ruiz Moragas, quien consiguió que un tribunal le acreditara el apellido de la Familia Real en 2003.

Pero, para el periodista y escritor, el caso de Juan Carlos es diferente: “Al menos que se sepa, él tiene únicamente tres hijos. Es verdad que se han hablado de diferentes casos como el de aquella belga, pero nunca se ha demostrado“, añade haciendo alusión al caso de Ingrid Sartiau, quien lleva luchando por demostrar que es hija del emérito desde hace ya varios años y cuya demanda se abrió paso hasta llegar al Tribunal Supremo en 2015, aunque sin éxito.

[PUEDES VER | Habla la mujer que grabó el vídeo del Rey Juan Carlos y Marta Gayá]

Por su parte, es seguro que el periodista no se perderá el próximo programa de Risto Mejide y cuenta a este digital que escuchará con atención todo lo que se diga sobre la Casa Real. De hecho, y aunque a él no le consta, no duda que la periodista y escritora de libros como ‘La soledad de la reina Sofía: una vida’ (2012) o ‘Secretos y mentiras de la Familia Real’ (2007), no da puntada sin hilo y sabrá por qué dice lo que dice. “Si Pilar lo sabe y tiene pruebas, la animo a que las saque. Yo tampoco la quiero contradecir. Cada cual tiene sus fuentes”, comenta Jaime.

“Letizia le está haciendo mucho daño al matrimonio y a la institución”

Juancarlista ante todo, Jaime Peñafiel cree además que, tras el reinado de don Juan Carlos, “a la Monarquía le queda muy poco recorrido”. Para el periodista, la institución está agotada y la razón es siempre la misma: “Letizia le está haciendo mucho daño a su matrimonio y a la institución”. Su opinión sobre Felipe, “buena persona pero un pobre hombre”, dista mucho de la que tiene sobre la consorte. Pero cree que su peor error fue contraer matrimonio con ella. “A Felipe le veo mal como rey. Es Jefe de Estado y nada más”, recalca.

Sin embargo, el experto en Casa Real tiene buenas palabras sobre el último discurso que Felipe esgrimió sobre la polémica en Cataluña, el pasado 3 de octubre. “El discurso fue sublime. Estuvo fenomenal”, afirma ante un nuevo horizonte complicado para los monarcas.

Ante este último episodio de la historia de España, Peñafiel está convencido de que “el actual rey tiene que mantener el tipo. Es lo que lleva haciendo desde que fue nombrado”. “Tampoco podemos hacer demasiadas concesiones sobre Cataluña. Todos las han hecho a lo largo del tiempo, empezando por Juan Carlos y siguiendo por José María Aznar o Felipe González. Hay que mantener el tipo. Cataluña es una parte del Estado Español y punto. No hay nada más. Eso no es negociable”, concluye el periodista.