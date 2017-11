¿Se negó Letizia a hacerse un ‘selfie’ con Concha Velasco?

Cuenca. 13 de septiembre de 2017. Los Reyes de España tienen marcado en su agenda la entrega de los Premios Nacionales de la Cultura. Es un acto oficial más. Sin complicaciones. Sin polémicas. Sin embargo, dos meses después algunos medios de comunicación rescatan aquella cita, no por el acontecimiento en sí, sino por las anécdotas que giraron en torno a él y que por entonces pasaron inadvertidas. Por un lado, se recoge la buena sintonía que se respiró entre la consorte y Pablo Motos. Por otro, el ‘selfie’ que Concha Velasco le solicitó a Letizia sin éxito.

Según informa el diario ‘El Español’, la Reina habría declinado la proposición de la veterana actriz, galardonada en aquel momento con el Premio Nacional de Teatro, para prestarle más atención al presentador de ‘El Hormiguero’ en su lugar. Letizia se habría negado a posar con la vallisoletana aduciendo que “no era el mejor momento” y este gesto no había dejado en buen lugar a la reina. Pero ¿fue realmente así? ¿Se negó Letizia a fotografiarse con Concha Velasco?

“No es cierto. He leído esa información y es rotundamente falsa. Tengo la fotografía con los Reyes enmarcada en mi casa, dedicada y con mis hijos. Rogaría que se dijera la verdad”, relata Velasco a LOOK.

De hecho, desde la catedral de Santa María y San Julián donde se celebró la entrega de premios durante toda aquella mañana, fueron muchos los presentes que pudieron ver la buena relación de la intérprete de ‘Olivia y Eugenio’ con Felipe y Letizia. Entre ellos, sus propios hijos, como reconoce la propia actriz a este digital. Pero también personalidades relevantes como el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Méndez de Vigo.

Concha Velasco sobre los Reyes: “Son adorables conmigo”

“La Familia Real siempre ha tenido una buena consideración hacia mí y yo hacia ellos. Tengo una fotografía con los eméritos y ahora también con los actuales reyes. Son adorables conmigo. Letizia nunca me ha negado una fotografía ni me ha hecho ningún mal gesto”, reconoce a LOOK la polifacética actriz, quien añade: “Al revés. Nos tenemos muchísimo cariño”.

Esta versión de los hechos no excluye que Letizia entablara una discernida conversación con Pablo Motos. Numerosos invitados reconocen que la conversación fluyó entre ellos mientras era Felipe quien atendía a todos los presentes por igual. Pero no por ello, Concha Velasco se sintió desplazada o ignorada por los monarcas en ningún momento. Ni mucho menos. “Ahí tengo su foto. Tenéis mi palabra. Felipe y Letizia son adorables conmigo y nunca ha sucedido algo que me haga cambiar esa opinión hacia ellos“, concluye la actriz a esta web.