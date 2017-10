El blog de Paloma García-Pelayo

Me pregunto cómo será cumplir 12 años cuando tu destino ya está escrito. ¿Qué pide una princesa cuando cierra los ojos al soplar las velas? Sabemos tan poco de ti, Leonor. Algún detalle nos llega, pero solo son curiosidades que se quedan en eso. La realidad es que no te conocemos, aunque, según he podido averiguar, a medida que cumplas años dejarás de ser la desconocida que hoy eres para muchos españoles e irás, poco a poco, participando más en actos públicos. Algo necesario y valioso para el futuro de la Corona. Quedan 6 para que pases a primer plano.

Los doce años marcan página en el calendario de cualquier chica que cumple esa edad y será a partir de ahora cuando llegarán los cambios. Quedan 6 años para tu mayoría de edad y entonces jurarás la Constitución y fidelidad al Rey, como hizo tu padre en 1986, pero antes serás adolescente y quizá veras las cosas de manera diferente; suele pasar. Tendrás amigos y nuevas amigas a medida que vayas saliendo del cascarón. Te apretarán en los estudios y te contarán todas las cosas que debes aprender. No tiene pinta de que vayas a seguir los pasos idénticos y mucho menos al mismo ritmo que lo hizo tu papá. Son otros tiempos en los que reina Felipe VI. ¿Tres años de formación militar para la Princesa de Asturias como hizo su padre? No está nada claro, entre otras cosas, porque nadie lo explica. ‘Es pronto’, dicen fuentes cercanas a la Casa. Es cierto que precisamente ahora, en estos días convulsos con el conflicto independentista, la formación de la heredera resulta algo secundario. ¿Te han explicado qué está pasando?

Es seguro que hablarás varios idiomas, de hecho, ya te diriges en inglés a la reina Sofía, tu abuela, y damos por hecho que cursarás algún año fuera de España, que te formarás en las últimas tecnologías y en todo lo que sea necesario. Todo está previsto. Así es, cuando no se puede elegir, cuando no cabe no ser.

Leonor, hija de Felipe VI se convirtió en heredera y princesa de Asturias el día que su padre fue proclamado Rey, en junio de 2014, tras la abdicación de don Juan Carlos. Así lo prevé el artículo 57.2 de nuestra Constitución.

El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

Me aseguran que eres mucho más tu padre, que tu forma de ser es casi idéntica: todo calma, serenidad y observación. Te adaptas y día a día, en los pequeños detalles, sabes que eres diferente. Cuentan que, además, te fijas en todo, eres muy educada, pero muy educada; tienes un ángel especial y en el colegio eres una alumna aplicada. A algunas de tus compis les das un poquito de envidia; lógico: ¿A qué niña no le gusta ser princesa? Pero en tu caso no es un juego. Es lo que hay.

Además de saber si es cierto si estudias chino o no, si te gustan de verdad las pelis de Kurosawa o comes salmón tres veces a la semana (como dicen que hace tu madre) y que en tu hermana Sofía tienes a la mejor de las aliadas – de lo que no me cabe la menor duda- lo único importante en un día como hoy es que se cumplan tus deseos. Me pregunto si realmente es consciente de lo que le toca vivir. ¿Ya ha pensado si quiere ser de mayor como papá, Alteza? ¡Feliz cumpleaños!