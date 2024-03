El Palacio de Kensington no ha anunciado todavía de manera oficial la fecha exacta en la que Kate Middleton podría reaparecer en público, sin embargo, las quinielas sobre el día en el que la princesa de Gales volverá a la primera línea llevan abiertas varias semanas, sobre todo, después de toda la polémica que se ha generado en torno a su enfermedad. Las fuentes oficiales se han limitado a decir que la recuperación de la nuera del rey Carlos iba a ser lenta y que, por tanto, no volvería a la actividad hasta después de la Pascua. Sin embargo, todo apunta a que la esposa del príncipe Guillermo ya tiene en mente una fecha concreta para dejarse ver de manera oficial: el próximo 31 de marzo, Domingo de Resurrección.

Kate Middleton, en una imagen de archivo. / Gtres.

Una fecha muy concreta en la que la Familia Real tiene una cita ineludible: el tradicional servicio religioso con motivo de la Pascua. Curiosamente, la última vez que se vio a la princesa de Gales fue en otro servicio religioso, esta vez, por Navidad, en Norfolk. En este caso, el servicio religioso por la Pascua suele llevarse a cabo en Windsor, en la Capilla de San Jorge. El pasado año, los príncipes de Gales asistieron con sus tres hijos y, este año, en esta jornada podría reaparecer oficialmente Kate Middleton.

Aunque hace unos días se publicaron unas imágenes de Kate Middleton junto al príncipe Guillermo en un comercio local en Windsor, a raíz de la situación que se generó por la fotografía retocada de la princesa de Gales del Día de la Madre, también esta secuencia se ha puesto en duda. El Palacio de Kensington, poco dado a dar demasiada información sobre la vida privada de la Familia Real, sí que ha confirmado que, efectivamente, Kate Middleton es la que aparece en el vídeo junto a Guillermo. Un movimiento con el que se ha pretendido zanjar nuevas especulaciones, sobre todo, debido a que en la secuencia se ve a la princesa de Gales mucho más delgada que de costumbre, y caminando de manera bastante ágil -una posible contradicción tras su cirugía abdominal-.

Los príncipes de Gales y sus hijos. / Gtres

Reaparición puntual

Tal como han revelado algunos medios británicos, desde el Palacio de Kensington están trabajando para que la princesa de Gales esté el domingo 31 de marzo en el servicio religioso, pero esto no significa que, a partir de ese momento, Kate Middleton retome por completo su agenda oficial. Por ahora, no ha habido ningún tipo de anuncio al respecto, de hecho, las primeras especulaciones apuntaban a que sería después del 17 de abril cuando la esposa del príncipe Guillermo reaparecería, dado que sus tres hijos terminan en dicha fecha sus vacaciones. Según ha trascendido, las especulaciones de las últimas semanas han provocado que se esté planteando la presencia de la princesa de Gales en el servicio religioso, de manera puntual, para evitar más rumores. No obstante, la expectación en torno a su vuelta a escena es máxima.

De baja, pero no al margen

A pesar de que la princesa de Gales se encuentra de baja, no está alejada de la actividad oficial. Gracias al reciente vídeo que publicó el tabloide The Sun se ha podido comprobar que Kate Middleton se está recuperando muy bien y, aunque es cierto que está aprovechando estas semanas para recargar las pilas y estar con su familia, también continúa pendiente de algunos asuntos.

Salvando las distancias con el rey Carlos III -al que sí se está viendo en actos puntuales-, ha trascendido que la princesa de Gales está trabajando en determinadas cuestiones desde su residencia. Por ejemplo, está muy pendiente de su programa Shaping Us, puesto en marcha a través de la Royal Foundation. Este programa pone en el centro la importancia de los primeros años de vida y es una de las cuestiones en las que más volcada ha estado en los últimos tiempos.

Kate Middleton, con su hija Carlota. / Gtres

Hace unos días se dieron a conocer los resultados de un reciente estudio financiado por la organización y han sido muy positivos. «La princesa se ha mantenido al día durante todo el proceso», ha dicho un portavoz del estudio al diario The Telegraph. Unas declaraciones que dejan claro que, a pesar de su convalecencia, la nuera del rey Carlos III no ha dejado de estar pendiente de sus compromisos.