Mientras unos se rapan la cabeza, otros piensan en soluciones contra la temida alopecia. Si hace unos días el príncipe Guillermo sorprendía con un nuevo ‘corte’ de pelo, parece que su hermano Harry no está dispuesto a seguir sus pasos.

No es ningún secreto que ya desde bastante jóvenes los hijos de Diana de Gales tuvieron que enfrentarse a la pérdida de cabello, una herencia de la familia Windsor. Tanto Guillermo como Enrique podían presumir en su adolescencia de exuberantes cabelleras, rubia la del duque de Cambridge y pelirroja la del futuro duque de Sussex. El futuro rey de Inglaterra fue el primero en mostrar signos de calvicie, pero lo aceptó con dignidad y resignación, hasta el punto de que hace apenas una semana presumió de nuevo look. Un corte un tanto desacertado para muchos con el que Guillermo dejó su cabeza tan desnuda como la de un recién nacido.

Aunque Harry conserva aún bastante más pelo que su hermano, la genética es traicionera y el Príncipe, muy previsor, considera que es mejor adelantarse al futuro antes de que sea demasiado tarde. Por eso, el hijo pequeño de Carlos de Inglaterra tiene pensado someterse a un trasplante capilar, una tendencia que ya han seguido estrellas británicas como el futbolista Wayne Rooney con muy buenos resultados.

Según apuntan varios tabloides, Meghan Markle tendría mucho que ver en la decisión de Harry pues estaría preocupada por que el joven vaya a seguir el mismo camino que su hermano y se quede calvo pronto.

Aunque pueda parecer extraño, el Príncipe deberá pedir permiso a su abuela antes de someterse a ningún tipo de tratamiento, aunque es posible que ya haya empezado a consultar a algunos expertos. Se cree que Harry podría presumir de nuevo look para finales de año, ya que este tipo de procedimientos son bastante largos y tienen un coste aproximado de 60.000 euros.

De momento, desde el Palacio de Kensington no han querido hacer ningún tipo de comentario al respecto, pero lo que está claro es que si finalmente Harry se somete al implante, será imposible ocultar sus resultados. Menos mal que Kate Middleton parece encantada con que el príncipe Guillermo no tenga pelo, porque si no, les iba a salir carísimo….