Diana 1 – Camilla 0: La duquesa de Cornualles no consigue el cariño de los británicos

Camilla Parker tiene el futuro muy negro, al menos si sus esperanzas están puestas en convertirse en reina de Inglaterra. Según apunta una encuesta que se ha elaborado recientemente entre los británicos, la mayoría de ellos no ve con buenos ojos que la segunda esposa del príncipe de Gales pueda ser llamada ‘reina’ en el caso de que Carlos llegue al trono.

A estas alturas son muchos los que ya consideran que el hijo de la Reina debería renunciar a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, el duque de Cambridge, cuya popularidad es mucho mayor y su imagen es intachable. Y es que en el caso de Camilla, la sombra de Diana de Gales es muy alargada aún, no solo entre los británicos, sino para los propios hijos del Príncipe, que no parecen estar dispuestos a considerar a la duquesa de Cornualles como ‘reina’.

Según los sondeos, la mayor parte de la población ve en el príncipe Guillermo y su esposa el futuro de la Corona y no en su legítimo heredero, el actual príncipe de Gales. Pese a todo, cuando se pregunta por el título que habría de recibir Camilla, la mayoría considera que debería ser ‘princesa consorte’, nunca ‘reina consorte’. En este caso, equiparan su posición a la del duque de Edimburgo, que nunca ha recibido el título de rey.

Sin embargo, las opiniones discrepan cuando se habla de Kate Middleton, a quien sí se postula como ‘reina’. No es de extrañar si se tiene en cuenta que aunque en la actualidad es la esposa del príncipe Carlos, nunca utiliza el título de ‘princesa Carlos de Gales’. Lo cierto es que a diferencia de Diana, Camilla no procede de una familia noble y no puede utilizar el título de princesa con su nombre, sino con el de su marido, algo que comparte con Kate y con la futura duquesa de Sussex, pero que sí podía hacer Diana al hija ser hija de un conde.

Sea como fuere, parece que los planes de Isabel II van mucho más allá de lo que puedan querer sus hijos, sus nietos o la propia Camilla y su intención es reinar hasta que el cuerpo aguante. Lo que de momento está claro es que los británicos, aunque han aceptado la relación entre Carlos y Camilla, no ven a la duquesa de Cornualles como sucesora en el trono, ni siquiera en el papel de consorte. Y es que no fue una casualidad que Diana se ganara el apelativo de ‘Princesa del pueblo’ y ‘Reina de corazones’.

Lo que piensa la Reina

La relación entre la reina Isabel y Camilla Parker en la actualidad es cordial, pero esto es algo que no siempre ha sido así. De hecho, hubo un tiempo en que se llevaban bien. En su juventud, Camilla tenía una muy buena relación con la que ahora es su suegra, ya que la Reina era la madrina de su entonces marido, Andrew Parker Bowles. No era extraño verla en palacio y compartiendo momentos de ocio con Isabel II.

Sin embargo, el escándalo de su affaire con Carlos provocó un cambio en esta situación. La Reina no solo se sintió dolida con su hijo, a quien acusó deshonrar a la familia, sino que consideró que Camilla era también culpable de seducirle. Pese a que no le tenía especial aprecio a Diana, se puso de su lado, porque sentía respeto por ella y no daba crédito al trato que su propio hijo había dado a la Princesa.

La situación llegó a tal extremo que según mantienen fuentes cercanas a los Windsor, Isabel II prohibió a Camilla acercarse a Buckingham, algo que no evitó que ella y Carlos siguieran su relación en secreto. Con el paso del tiempo, la Reina ha logrado retomar su romance con Camilla, ha perdonado su ‘traición’ y parece que se llevan bastante bien. Pese a todo y aunque no tiene la intención de saltarse a su hijo, Isabel II ve en Guillermo y Kate el futuro de la Corona británica y parece que no es la única.