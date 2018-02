Algo pasa con Kate Middleton. La esposa del príncipe Guillermo está diferente y en su cambio tiene mucho que ver su cabello. Hace unos días descubríamos que la Duquesa se había cortado una importante cantidad de pelo por una buena causa, pero eso no es todo. Desde que iniciara su visita oficial a Suecia y Noruega, Kate no es la misma y su cambio no ha pasado inadvertido.

Un cambio en el que podría mucho tener que ver su nueva ‘rival’, Meghan Markle. En los últimos días, Kate ha optado por recoger su envidiable melena en moños al más puro estilo de la norteamericana. Aunque la madre de George y Charlotte no ha alcanzado aún el punto ‘messy’ que caracteriza a la prometida de Harry, lo cierto es que resulta cuanto menos curioso verla con peinados de este tipo.

Son muchos los que se han preguntado a qué obedece este cambio en los gustos de Middleton. ¿Será que Meghan está marcando una nueva tendencia en peinados royal? De momento habrá que esperar al siguiente paso de la Duquesa, a ver si vuelve a su estilo de siempre o cae en las ‘garras’ de la meghanmanía.

Por si esto no fuera suficiente, la Duquesa no está muy acertada en la elección de sus outfits últimamente. Parece como si Kate se transformase de la mañana a la noche. La esposa de Guillermo muestra un gusto exquisito en sus looks de día, pero sus elecciones para las veladas de tarde están siendo poco acertadas, al menos en lo que respecta a su viaje oficial a Suecia y Noruega. Estos días, Kate se ha decantado por diseños florales de la firma Erdem, que según los expertos debería desterrar de manera definitiva de su armario.