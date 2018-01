Susto para la reina Margarita. Su marido, el príncipe Henrik (83), ha sido ingresado de urgencia en un conocido hospital de Copenhage por motivos que aún no han trascendido. El consorte, que se encontraba en Egipto de viaje, tuvo que ser trasladado hasta la capital danesa tras varios días hospitalizado en el país del Nilo.

La Casa Real emitió ayer un comunicado de prensa en el que informaba del estado de salud del marido de la Reina: “Su Alteza Real el príncipe Henrik ha sido ingresado en el Rigshospitalet de Copenhague esta tarde. Desde principios de enero, el Príncipe ha estado en Egipto, donde fue hospitalizado hace unos días. Como consecuencia de esto, Su Alteza Real ha regresado a Dinamarca para someterse a diversas pruebas médicas”.

Por ahora, no se ha especificado ni el motivo del ingreso del marido de la reina Margarita ni tampoco el de su viaje al país de los faraones. LOOK se ha puesto en contacto con el departamento de comunicación de la Casa Real Danesa, que por ahora no ha querido hacer comentarios sobre el estado de salud del consorte, pero que informará puntualmente de su evolución.

El pasado mes de septiembre, como un hecho sin precedentes, la Casa de la Reina informó de que el Príncipe sufría demencia. Pese a que no se revelaron todos los detalles sobre su estado, sí que se confirmó que su enfermedad suponía un deterioro de las facultades cognitivas, que implicaba la necesidad de retirarse de la vida pública. Desde entonces, la reina Margarita ha encontrado en su hijo Federico y su nuera Mary, dos grandes apoyos de cara a su labor oficial.

La relación entre Margarita y Henrik nunca ha sido ideal de cara a la galería. De hecho, el consorte ha protagonizado numerosas polémicas por su afán de protagonismo y su deseo de ser considerado igual que su esposa a pesar de ser el consorte.