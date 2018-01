Sofía de Suecia copia a su cuñada, pero se olvida un detalle

Decían las malas lenguas que la princesa Sofía nunca fue vista con muy buenos ojos por las hermanas de Carlos Felipe. Sin embargo, parece que con el tiempo la situación ha ido cambiando. Es cierto que a la esposa del Príncipe apenas la vemos luciendo piezas del joyero real y ello levanta sospechas y diversos comentarios, pero también hay quien asegura que a día de hoy su relación con sus cuñadas es fantástica.

Lo cierto es que que, al menos por la parte que le toca a Sofía, ella intenta agradar tanto a Magdalena como a Victoria y nunca les roba el protagonismo en ningún acto, al menos de manera intencionada. Prueba de ello ha sido su última aparición pública. La esposa de Carlos Felipe ha asistido a una gala deportiva en Estocolmo, donde ha deslumbrado con un diseño sin mangas en rosa empolvado.



Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su look, se encontraba en su muñeca. La Princesa ha lucido una nueva joya, una sencilla pulsera que habría pasado desapercibida si no fuese por su especial significado. Y es que su cuñada, Victoria, posee una exactamente igual. La pulsera en cuestión lleva una medalla con la inicial de su hijo mayor, Alexander, igual que la de Victoria lleva dos, con las de Estelle y Óscar. No obstante, en la pulsera de la mujer de Carlos Felipe se echa de menos un detalle, parece que falta una de las medallas, la que corresponde a su segundo hijo, el pequeño Gabriel. ¿Será porque tiene la pulsera de antes de su nacimiento? ¿Será un regalo de la heredera para su cuñada? ¿Quizás de Carlos Felipe por recomendación de su hermana? Muchas incógnitas que de momento, se quedan sin respuesta.