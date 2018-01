La ‘venganza’ de la familia real tras el desplante de Donald Trump al Reino Unido

No está en la lista. Parece que Donald Trump no se encuentra entre los selectos invitados que tendrán el privilegio de presenciar el ‘sí quiero’ de Meghan Markle y el príncipe Harry. Así lo confirman varios tabloides británicos.

El actual presidente norteamericano estaba un tanto ‘molesto’ con la posibilidad de que su antecesor pudiera haber sido invitado antes que él, pero es que los Obama son amigos personales del príncipe Harry. Aunque fuentes oficiales aseguran que la lista aún no está cerrada, también confirman que no hay razón aparente por la que Trump deba ser invitado.

La boda de Harry, aun siendo una boda real, no es el enlace de un heredero a la Corona, por lo que sus vinculaciones y compromisos oficiales son mucho menores de lo que en principio pudiera parecer. Tanto es así que la boda de William y Kate tuvo 2000 invitados, mientras que en este caso la cifra no superará los 500.

El propio príncipe Harry, durante una entrevista en un programa de la BBC , no quiso ni confirmar ni desmentir si había invitado a título privado a los Obama, consciente de que se trata de un tema ‘espinoso’, sobre todo después de que Ivanka Trump felicitase a la pareja por su compromiso en redes sociales con un retraso de tres semanas, algo que muchos interpretaron como una maniobra de garantizarse un puesto en la Capilla de San Jorge el próximo 19 de mayo.

Cancelado su viaje a Londres

La publicación de esta información coincide con otra noticia que ha sobresaltado a medio mundo. Trump acaba de anunciar que cancela su viaje oficial a Reino Unido, que aunque no había sido anunciado de manera oficial, estaba previsto para este mes de febrero. La visita, la primera del mandatario al país, tenía como objeto inaugurar la nueva embajada estadounidense en Londres y fortalecer las relaciones entre ambos países.

El Presidente ha elegido Twitter como medio para suspender su viaje y culpa a la administración de Obama de su decisión. En su mensaje en la red, Trump afirma que: ” El motivo por el que he cancelado mi viaje a Londres es que no me gustó que la Administración de Obama vendiera la que quizás fuera la mejor embajada y mejor situada de Londres a precio de saldo, simplemente para construir una nueva en una mala localización por 1.200 millones de dólares. Un mal trato. Querían que yo cortara la cinta de inauguración. ¡No!”.

No han sido pocas las reacciones en contra del Presidente, muchas de ellas, manifestando que lo que ocurre es que Trump no quiere pisar el Reino Unido por miedo a posibles protestas que se organicen en su contra, ya que es muy impopular. Sea como fuere, lo que parece bastante claro es que no le veremos en Windsor el próximo mayo.