Meghan Markle ya tiene dama de honor… y sabemos quién es

Quedan apenas cuatro meses para que se celebre la boda del año. Meghan Markle y el príncipe Harry se darán el ‘sí quiero’ el próximo 19 de mayo en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, en una ceremonia que, aunque promete ser más discreta que la de los duques de Cambridge, despertará la misma expectación.

Y es que a pesar de que casi no se han confirmado casi detalles, ya se sabe que los novios tienen intención de ‘desafiar’ numerosas tradiciones establecidas tiempo atrás entre los Windsor. La pareja ha elegido casarse en fin de semana, un sábado, lo que contradice las costumbres de la Familia Real Británica. Si esto no fuera ya suficiente, Meghan parece decidida a que sea su madre, y no su padre quien sea la que la acompañe en su camino al altar, una idea un tanto disparatada a ojos de los expertos, que consideran que la actriz debería intentar adaptarse lo más posible al protocolo que está establecido para este tipo de eventos.

Mientras muchos detalles están aún en el aire, como el vestido, la música, la tiara que lucirá la novia o incluso el lugar en el que se celebrará la recepción, otros se van conociendo poco a poco.

[Puedes leer: Los ‘secretos’ de la felicitación navideña de los duques de Cambridge]

Parece que Meghan ya tiene claro quiénes van a formar parte de su ‘escuadrón’ de damas de honor. Un ‘título honorífico’ reservado solo a aquellas mujeres más cercanas a la actriz, que tendrán el privilegio de vivir en primera persona todos los preparativos de la boda – y de la despedida de soltera también-.

En Reino Unido la tendencia es a elegir una ‘Maid of Honour’ , una dama de honor que resalta sobre las demás y que ocupa el papel de ‘mano derecha de la novia. Allí las ‘Bridesmaids’ visten todas igual y no tienen un lugar tan importante como la ‘Maid of Honor’. Según varios medios, el séquito de Meghan podría incluir a Priyanka Chopra y Serena Williams, pero el rol más importante estaría reservado para su gran amiga y estilista Jessica Mulroney.

Como Meghan quiere acercarse lo más posible a la tradición británica, ha decidido optar por una ‘Maid of Honor’ pero no ha querido renunciar a tener varias ‘Bridesmaids’. Ha sido una buena estrategia para conjugar ambas tendencias sin ofender a nadie. A pesar de que lo más probable es que Jessica sea la elegida, su nombre aún no ha sido anunciado de forma oficial.

Por su parte, el príncipe Harry es muy posible que nombre padrino a su hermano Guillermo, de la misma manera que este recurrió a él en su boda con Kate Middleton .

Aunque se rumorea con que Meghan podría incluir a la duquesa de Cambridge entre las elegidas para su cortejo, es una opción poco probable por varias razones. Por un lado, la relación entre Meghan y Kate aún no es tan cercana y además Kate es una mujer casada, por lo que no podría ser ‘Maid of Honor’ sino ‘Matron of Honor’.