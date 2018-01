No es ningún secreto que eran grandes amigos, pero nunca nadie sospechó que entre ellos pudiese haber algo más. Diana de Gales y George Michael mantenían una relación muy especial, tanto que el cantante llegó a convertirse en confidente de la Princesa, sobre todo después del concierto a beneficio de los enfermos de SIDA que se celebró en Wembley en 1989.

Ha sido el biógrafo de George Michael, David Nolan, quien ha abierto la caja de Pandora. El escritor asegura en su libro “George Michael: Freedom: El Último Tributo 1963-2016”, que el cantante y la Princesa compartieron algo más que una bonita amistad. Un vínculo que va más allá de lo que aparentemente podría imaginarse en un principio.

Aunque desde los inicios de su carrera trató de ocultar su orientación sexual y mostrar una imagen de virilidad, un incidente con un policía de incógnito en un baño público de Beverly Hills le llevó a ‘salir del armario’ de forma forzosa. A los pocos meses de su detención, el británico admitía en una entrevista: “No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera”. Seis meses después de su detención, Michael sacó el single ‘Outside’, que se convirtió en un auténtico éxito de ventas.

Nolan afirma que Michael tenía un atractivo irrestible para las mujeres. De hecho, el propio cantante aseguró en numerosas ocasiones que había tenido relaciones con mujeres antes de declararse abiertamente homosexual. Entre el artista y la entonces mujer de Carlos de Inglaterra había una química y complicidad especiales que iba mucho más allá de la simple amistad. Se entendían casi con la mirada y se compenetraban a la perfección. Diana le contaba sus secretos y lo desgraciada que se sentía en su matrimonio con el heredero a la Corona.

El biógrafo asegura que Michael estaba al corriente de todo cuanto pasaba entre los entonces Príncipes de Gales: “Sabía que el matrimonio había sido acordado, que Diana era muy joven, y no sabía dónde se estaba metiendo”, afirma el escritor.

Nolan ha podido hablar con Andros Georgiou, uno de los íntimos del inolvidable intérprete de “Last Christmas” que no ha dudado en revelar algunos detalles de la especial amistad que existía entre la Princesa y George Michael. “Era un algo inofensivo, de eso no había dudas, pero si no hubiera sido gay….”, aegura Georgiou que le confesó Michael. El cantante estuvo en varias ocasiones invitado en el Palacio de Kensington y según aseguran, la Princesa llegó a ofrecerle una habitación para que pudiera quedarse a pasar la noche.

Nunca podremos saber qué era lo que unía a Diana y a Michael ni qué fue lo que realmente pasó entre ellos pero, a tenor de las pocas imágenes que se conservan de los dos juntos, la Princesa fue feliz en su compañía.