Las predicciones no se han cumplido. Tras un año complicado y lleno de constantes rumores, Margarita de Dinamarca ha ‘capeado’ con maestría la cuestión de su abdicación. El mundo entero esperaba con expectación su discurso de Año Nuevo, un discurso en el que se suponía que podría dar una importante noticia. Nada más lejos de la realidad.

La soberana danesa parece tener la intención de ‘morir con las botas puestas’. Al fin y al cabo nadie dijo que un monarca debiera abdicar, sino más bien todo lo contrario. Eso es algo que la ‘jefa’ de la Casa de Glücksburg tiene muy claro: Ser rey es algo que no se elige y no se puede renunciar a la Corona.

Sin embargo, eran varios los factores que propiciaban una posible ‘renuncia’ a la trono por parte de Margarita. Por un lado, el siempre polémico príncipe Henrik ya está totalmente retirado de la vida pública y la soberana ya no puede contar con él para llevar el peso de la Corona. Hace apenas unos meses, la Casa Real anunciaba que el consorte padecía demencia senil, lo que le obligaba a una ‘jubilación prematura’ similar a la del duque de Edimburgo.

Por si esto no fuera suficiente, este año, el heredero, el príncipe Federico cumple 50 años. Una cifra redonda que bien merecería si no un ‘ascenso’, sí un aumento de responsabilidades. De hecho, Guillermo de Orange y Felipe de Borbón subieron al trono a los 46 y Felipe de Bélgica lo hizo a los a los 52. No es de extrañar que el príncipe Federico esté reclamando a su madre más protagonismo. Sin embargo, en Dinamarca, al igual que en Inglaterra, no hay tradición de abdicación.

Hace unos meses, una conocida publicación australiana apuntaba que la Reina estaba ya pensando en ceder el trono a su hijo mayor y a su nuera, la que fuera abogada Mary Donaldson. Una información quizás algo sesgada y partidista si se tiene en cuenta que la esposa del Príncipe es originaria de dicho país, donde ansían verla coronada como consorte. Sin embargo, los recientes acontecimientos han provocado que no resulte tan descabellado poder pensar en la posibilidad de la abdicación.

Hablan los expertos

LOOK se ha puesto en contacto con varios expertos, que coinciden en que, a pesar de los rumores, la soberana nunca ha tenido la intención de dejar la Corona, le interese a quien le interese.

Dominique Bonnet, periodista de Paris Match asegura que Margarita nunca dejará el trono, aunque quizás quiera darle más protagonismo a su hijo, que este año cumple 50 años. “El pasado mes de agosto, la Reina dijo que en Dinamarca nunca ha habido tradición de abdicación y no creo que tenga la intención de dejar la Corona, eso sí, es posible que por el 50 cumpleaños del príncipe Federico tenga pensado darle más responsabilidades”, confirma.

El experto en Casas Reales Rick Evers, que ha podido entrevistar a la Reina asegura que nunca abdicará. “Margarita considera la Corona como una tarea de por vida a la que no se puede renunciar salvo por la muerte. Aún así, ha sido un año difícil para ella y es posible que a raíz de la enfermedad de Henrik, se apoye más a partir de ahora en los príncipes Federico, Mary, Joaquín y Marie”.

Evers mantiene que a pesar de su edad, “Margarita es el mejor ejemplo para los futuros reyes. Tiene más presencia que otros monarcas, concede entrevistas, aunque no sean muy personales y es más cercana”, asegura.

La periodista Netty Leistra asegura que los rumores sobre la abdicación llevan rondando a la Reina varios años, pero considera que no es algo que le preocupe. “Ella siempre ha dicho que no abdicaría, así que no creo que vaya a cambiar de opinión ahora. Espero que a lo largo de este año el príncipe Federico vaya adquiriendo más responsabilidades e incluso sería posible que se convirtiera en una especie de regente, pero no creo que sea rey hasta que muera su madre”.

El redactor jefe de la revista Majesty, Joe Little no descarta la abdicación pero asegura que “los monarcas daneses nunca lo han hecho por tradición, así que me sorprendería mucho”. Por su parte, Tom Tramborg, CEO de la agencia de prensa Mega considera que “habitualmente las historias que se publican en Australia van un paso más allá de lo que en realidad es cierto y que no hay indicios de que la Reina tenga intención de abdicar.”

El escritor Hans Jacobs se muestra categórico. “Margarita ha dicho hasta la saciedad que se mantendrá en el trono hasta la muerte, igual que sus homólogos nórdicos, Harald y Carlos Gustavo, así que, ¿por qué va a cambiar de opinión ahora? Su salud es estable, aunque no pueda llevar el mismo ritmo que antes, le encanta su labor y se la toma muy en serio. No hay motivo para cambiar y romper con la tradición.”

En la misma línea se mantiene la corresponsal especialista en realeza Laura Dekkers. “Me sorprendería mucho que abdicara. Ser reina es su deber, mucho más que un trabajo. Es de la misma generación que Isabel II, así que morirá en el trono, aunque es posible que delegue algunas responsabilidades en su hijo, el príncipe Federico. No obstante, mientras se encuentre bien de salud , seguirá al frente de la Corona.”

El comentarista sueco Claes Carlson considera que hay bastante especulación sobre una posible abdicación. “Las apuestas están al 50%, hay quienes creen que debido a la enfermedad del príncipe Henrik es probable que reduzca un poco su actividad, mientras que otros consideran que tendrá más presencia para demostrar que todo sigue igual.”

La historiadora Marlene Koenig le da poca credibilidad tanto a la posibilidad de abdicación como a lo publicado en la prensa australiana. “Los monarcas daneses ni siquiera tienen ceremonia de coronación. Me sorprendería mucho que Margarita abdicara y mucho más por estar pendiente del estado de su marido. Ella es la Reina, es la soberana, una labor a la que se debe de por vida. De hecho, en 2005, dio una entrevista en la que dijo que estaría en el trono hasta la muerte.”

LOOK ha podido hablar con Frederik Nellemann, reponsable de comunicación de la Casa Real Danesa, que no ha querido pronunciarse sobre las informaciones publicadas hasta la fecha en los medios, tanto en lo que respecta a los rumores de abdicación sobre a las posibles novedades que tenga previstas la Reina de cara al próximo año.

Una soberana firme y poco convencional

Pese a todo, la soberana danesa ‘echa balones fuera’ y ha ofrecido un discurso alejado de lo que en principio se podía esperar. Ni una sola referencia a la abdicación, pero sí algunas notas personales.

Ha sido una etapa especialmente complicada para la Familia Real y la soberana ha querido compartir su pesar con el pueblo. “De alguna manera, este no ha sido un año fácil para mi familia, pero estamos profundamente conmovidos por la comprensión y el apoyo de las personas en torno a la situación del príncipe Henrik. Nos sentimos muy agradecidos”, ha dicho la monarca.

Consciente de que la vida está llena de altibajos, la Reina ha querido mandar sus mejores deseos a todos aquellos que pasan por momentos delicados, especialmente en edades avanzadas y que se encuentran solos. “La vida va y viene y lo más importante es poder contar con personas que nos apoyen y se sienten junto a nosotros en los momentos difíciles”. Margarita ha hecho hincapié en el inexorable paso del tiempo y de cómo lo viven las personas más mayores. “Parece que los años pasan más rápido a medida que avanza nuestra edad; el tiempo pasa de forma distinta cuando uno es un niño”.

La danesa no ha querido olvidarse de algunas cuestiones más ‘mundanas’ como el crecimiento económico del país, posible gracias al esfuerzo de los ciudadanos, así como los cambios generacionales que hacen posible el progreso.

Pese a lo que se podía haber esperado, la Reina no ha dedicado ni una palabra al próximo cumpleaños del príncipe Federico ni ha hablado de sus proyectos de cara al 2018, de manera que parece que, por ahora y pese a que los australianos se mueran por ver a Mary como consorte, tenemos Margarita para rato.