No se han casado todavía, pero parece que el amor del príncipe Harry y Meghan Markle tiene fecha de caducidad. Al menos eso ha asegurado la vidente Kerrie Erwin. La australiana ha dejado claro que su matrimonio no durará más allá de cinco años.

La vidente ha participado en un conocido programa de la televisión australiana, donde ha hablado de cómo ve el futuro del hijo pequeño de Diana de Gales con la norteamericana. Erwin mantiene que tanto Harry como Meghan poseen caracteres muy fuertes y a pesar de que sus sentimientos son puros y están profundamente enamorados, es muy probable que tengan serios problemas de convivencia en un futuro próximo. Eso sí, tiene claro que la joven se quedará embarazada muy pronto, quizás en menos de un año.

La vidente también ha hecho una predicción sobre el futuro de los duques de Cambridge, que están esperando su tercer hijo para la próxima primavera. Según la australiana, Kate Middleton dará a luz a otra niña apenas unas semanas antes de la boda de Harry, aunque no ha dicho qué nombre escogerán en esta ocasión. Lo que sí ha asegurado es que en el caso de Kate y Guillermo su amor es para siempre ya que son almas gemelas.

Erwin no ha sido la única que no ve muy claro el futuro de Meghan y Harry. El pasado mes, la también ‘adivina’ Lyndsay Edwards dijo que los ‘espíritus’ le habían dicho que Meghan y Harry tendrían una grave crisis antes de la boda que haría al Príncipe plantearse incluso el enlace. Tanto es así, que a pesar de que finalmente la boda se celebraría, el matrimonio no duraría mucho, ya que el hijo menor de Diana conocería más adelante a la que será la mujer de su vida, alguien relacionado con el mundo ecuestre.

En la misma línea se han pronunciado las gemelas Terry y Linda Jamison, que aseguran que el espíritu de Diana les ha dicho que el príncipe Harry va a engañar a su prometida con otra mujer. De momento habrá que esperar a ver