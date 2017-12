El gran disgusto que ha ensombrecido la Navidad de Meghan Markle

Meghan Markle está viviendo un cuento de hadas, pero no todo pueden ser buenas noticias. La actriz se encuentra desolada después de que uno de sus perros se haya fracturado dos patas, según publica el tabloide Mail on Sunday. Aunque no está claro qué es lo que le ha ocurrido al cachorro, sí se sabe que se encuentra bajo los cuidados del prestigioso cirujano Noel Fitzpatrick, a quien se conoce como el ‘súper veterinario’ por las avanzadas técnicas que utiliza.

Fuentes cercanas a la joven aseguran que Markle está ‘destrozada’ por lo que le ha ocurrido a Guy, que así se llama el perro, de raza beagle. El cachorro viajó con la actriz a Londres cuando la prometida del príncipe Harry se mudó a la City. Meghan tuvo que dejar en Toronto a su otro perrito, ya que era ‘demasiado mayor’ para un viaje de estas características.

A moment of zen #adoptdontshop #weekend Una publicación compartida de Meghan Markle (@meghanmarkle) el Nov 6, 2016 at 7:13 PST

A pesar de que Meghan se encuentra pasando las fiestas navideñas en Sandringham con los Windsor, está muy pendiente de la evolución de su mascota y ha ido a visitarlo en varias ocasiones en compañía de Harry. De momento, el Palacio de Kensington no ha querido hacer declaraciones al respecto.

La joven es una gran defensora y amante de los animales. No solo sus dos perros fueron adoptados en un refugio y está muy unida a ellos, sino que además ha hecho muy buenas migas con los corgis de la reina Isabel, hasta el punto de que protagonizó una divertida anécdota el primer día que fue a tomar el té con ella en Buckingham.