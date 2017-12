El príncipe Harry, nuevo Capitán General de la Marina

El príncipe Harry ha sido el elegido para tomar el mando de la Marina Real tras la jubilación del duque de Edimburgo el pasado mes de mayo. Así lo ha confirmado el Palacio de Buckingham a través de sus cuentas en redes sociales una vez que la Reina diese el visto bueno tras una reunión del joven con los oficiales y el Duque.

The Queen has approved the appointment of Prince Harry as Captain General Royal Marines in succession to The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/7wUTD80B1a

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 19, 2017