Ya no hay lugar a dudas. El próximo 19 de mayo de 2018, el príncipe Harry y Meghan Markle contraerán matrimonio en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Todo un secreto a voces dadas las claves previas que se barajaban y que la pareja tenía en mente.

Quedaba por confirmar la fecha aunque fuentes británicas aseguraron hace algunos meses que el anuncio podría hacerse antes de Navidad -tal y como ha sucedido- y que la boda sería en meses próximos al próximo verano. Debido a que Kate Middleton está esperando su tercer hijo para el mes de abril, la pareja quiere que la duquesa de Cambridge se encuentre lo más recuperada posible de cara a la boda.

Por otro lado, sobre el lugar, fuentes cercanas a la pareja ya aseguraron en ‘Mail On Sunday’ que querían un lugar como esta capilla porque, ante todo, desean que sea un enlace discreto. “La capilla del San Jorge en el Castillo de Windsor sería ideal” , confirmaron. Además, el estar Meghan divorciada, la Abadía de Wetsminster no es el lugar más adecuado para una segunda boda, como tampoco lo es la Catedral de San Pablo, lugar donde se casó Diana de Gales. No obstante, muchos apuntan esta última como lugar preferencial en recuerdo a la fallecida Princesa.

El príncipe Carlos, la reina Isabel II y el príncipe Guillermo han mostrado su alegría por la pareja desde el anuncio de su compromiso, mientras la desaparecida Diana está muy presente en toda la simbología que envolvió a la pedida oficial, tanto por el lugar elegido -los jardines de Kensington- como por el anillo de compromiso –una joya compuesta de diamantes de un broche que perteneció a la desaparecida-. Ahora, todo está ya preparado y fijado para el gran día.