Faltan aún muchos meses para la que será, sin duda, la boda del 2018. El príncipe Harry y Meghan Markle se darán el ‘sí, quiero’ en una ‘discreta’ ceremonia -en la medida de lo posible- en el Castillo de Windsor la próxima primavera. Una celebración de la que estará pendiente no solo el Reino Unido, sino el resto del mundo y a la que se prevé que asistan representantes de todos los sectores de la sociedad, desde la realeza hasta el mundo del cine.

Aunque el príncipe es Harry, todos los ojos ese día estarán puestos en ella. Meghan Markle es una mujer que se aleja de los cánones establecidos por el protocolo. Fuerte, independiente, profesional y hecha a sí misma, son numerosas las preguntas que surgen en torno a la actriz que ha conquistado al nieto de la Reina.

[Margarita de Inglaterra, la reina del “bon vivant”]

Pese a que ya está instalada en Londres y ha manifestado abiertamente su deseo de integrarse en su nueva vida y aprender lo máximo posible, no se sabe si a la hora de desempeñar su nuevo papel se permitirá alguna licencia. Es bien sabido que todas las ‘royals’ se coronan con una tiara el día de su boda. Una joya muy especial que suele ser un préstamo de la reina Isabel, menos en el caso de Diana de Gales, ya que su familia poseía una pieza de estas características por derecho propio.

[Pillada ‘real’: De Charlene a Kate Middleton, las royals también se copian y tenemos la prueba]

Sarah Ferguson ‘desafió’ la tradición en su enlace con el príncipe Andrés en Westminster, al colocar sobre la tiara que su futura suegra compró a Garrard específicamente para ella, una corona de flores. Fergie entró en la iglesia con el tocado floral y salió de ella luciendo la espectacular pieza, que pertenece a su joyero privado.

Pese a que las apuestas aseguraban que Kate Middleton se decantaría por una tiara relacionada con Diana de Gales, la actual duquesa de Cambridge sorprendió al mundo al llegar al altar con la ‘Tiara Cartier’, una pieza que Isabel II recibió por su 18 cumpleaños, aunque nunca se ha podido ver a la monarca con ella.

[Las tiaras favoritas de la realeza]

Camilla Parker no llevó tiara en su boda, que sin embargo, se celebró en el mismo lugar en el que está previsto que se casen Meghan y Harry. No obstante, la duquesa de Cornualles sí recibió una tiara por parte de la Reina, concretamente, la Greville, que perteneció a la Reina Madre y que no formaba parte de las favoritas de Isabel II. Tanto es así, que a pesar de haber pertenecido a su madre, nunca la utilizó.

[Las “otras pedidas” de la Familia Windsor]

Es posible que la Reina ponga a disposición de Meghan gran parte del joyero real para que ella elija la pieza que más le convenza, pero hay algunas tiaras que la Monarca mantiene de facto restringidas para su uso exclusivo. Son por ejemplo las dos tiaras de estilo fringe, una de las cuales utilizó en su boda, y que solo ha prestado a su hija, la princesa Ana, la ‘diadema de Estado de Jorge IV’ o su favorita, la ‘tiara de las damas de Gran Bretaña e Irlanda’.

[El joyero de Diana de Gales, la brillante herencia de la Duquesa de Cambridge]

Todavía queda tiempo para que la norteamericana tome una decisión, pero las opciones están muy claras. O bien rinde tributo a Diana, se decanta por una de las tiaras del joyero real, le pide a Camilla la suya, o sorprende estrenando una pieza nueva, igual que en su día hizo Sarah Ferguson. Hagan sus apuestas…