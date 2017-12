No es ningún secreto que entre la prometida del príncipe Harry, Meghan Markle y la político Begoña Villacís existe un asombro parecido. Desde que la pasada semana se anunciase el compromiso entre la actriz y el nieto de la reina Isabel, las redes sociales se han llenado de comentarios que apuntan a la concejal madrileña de Ciudadanos como ‘posible candidata’ al corazón del hijo pequeño de Diana de Gales por su extraordinario parecido con Markle. Algo que Begoña se ha tomado con simpatía y mucho sentido del humor.

Sin embargo, lo que en un primer momento parecía una simple anécdota de carácter nacional ha logrado traspasar nuestras fronteras. La versión online de la prestigiosa revista Bunte, especializada en Casas Reales, ha reparado en el parecido entre Markle (36) y Villacís (40). “Aunque para el príncipe Harry Meghan es única, en España hay una mujer que se dedica a la política que guarda un impresionante parecido con su prometida”, asegura el artículo publicado.

Bunte destaca las cualidades tanto de Meghan como de Begoña, a quienes define como mujeres muy atractivas y bellas. El digital alemán ha sido el último en hacerse eco sobre el parecido entre la norteamericana y la española, pero no el único. Tras la avalancha de reacciones en redes sociales por parte de numerosos españoles, el tabloide Daily Mail también publicó un artículo en el especulaba sobre la posible relación entre Markle y Villacís y ofrecía varias y disparatadas teorías, como que fueran hermanas separadas desde la infancia . Por si esto fuera poco, algunos fans incluso han pedido que Begoña sustituya a Meghan en la nueva temporada de Suits ya que esta ya no podrá ejercer como actriz. Ahora le toca a Begoña decidir si quiere darle un giro a su carrera política. Desde luego, opciones no le faltan.