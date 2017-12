El príncipe Harry se reencuentra con su pasado. El hijo de Carlos de Inglaterra, que acaba de anunciar su compromiso con la actriz Meghan Markle, ha coincido con su ex novia, Cressida Bonas en una de sus citas anuales más importantes, el concierto de villancicos de la iglesia de St. Luke, que busca recaudar fondos para las escuelas de Uganda.

Juntos, pero no revueltos, Harry y su ex novia, han compartido espacio, pero no se han siquiera saludado. Se desconoce si ha sido una decisión premeditada o no han sido conscientes de la presencia del otro. Quien no ha asistido esta vez tras su debut oficial en Nottingham es la prometida del nieto de la reina Isabel. Mientras que Harry acudió a la cita solo, Cressida, de 28 años, estuvo en todo momento acompañada por su madre.

Harry y Cressida mantuvieron una relación durante dos años, desde 2012 hasta 2014 y a pesar de que su ruptura fue aparentemente amistosa, no han conservado ningún tipo de amistad después ni se les ha vuelto a ver juntos. La pareja se conoció gracias a la prima del Príncipe, Eugenia de York y tras su ruptura se rumoreó con que Harry llegó a pedir matrimonio a la joven.

Al concierto, dedicado a la memoria de Henry Van Straubenzee y organizado por la fundación que lleva su nombre también asistieron Carole y Pippa Middleton, asiduas desde hace más de una década. En esta ocasión, los duques de Cambridge no estuvieron presentes ya que acompañaron a la Reina a una recepción diplomática en Buckingham.