La ‘inoportuna despedida’ de una colega de Meghan Markle

Que Meghan Markle y el príncipe Harry están a punto de anunciar su compromiso es ya un secreto a voces. Las evidencias hablan por sí mismas. La actriz no solo conoce ya a la reina Isabel sino que la soberana incluso la ha invitado a que pase un día tan especial como el de Navidad junto a la familia Windsor. Por si esto no fuera suficiente, la propia Kate Middleton se ha ofrecido a alojar en Amner Hall a la madre de Meghan para que no tengan que pasar separadas unas fechas tan significativas.

Sin embargo, no solo en Reino Unido se especula con el más que probable compromiso. Esta vez ha sido una compañera de rodaje de la actriz quien ha despertado todas las alarmas. La actriz Nicky Bursic, que en la serie Suits hace de doble de cuerpo de Markle ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen con ella junto a un revelador mensaje: “Ha sido un auténtico placer y un honor ser tu doble en las últimas dos temporadas. Te deseo toda la felicidad del mundo Bella”. Toda una declaración que confirma que la norteamericana no seguirá en la serie en la próxima temporada.

Varios medios habían asegurado que Markle tenía la intención de mudarse a Londres, no para seguir al príncipe Harry, sino por cuestiones relacionadas con su fundación. Ahora solo falta tiempo para que se confirme lo que todo el mundo lleva varias semanas esperando.