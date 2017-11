Una semana peculiar en términos reales. Dos cumpleaños y una foto oficial. Por primera vez, Casa Real distribuía una imagen de la princesa Leonor con motivo de su onomástica. 12 años no se cumplen todos los días y la hija de los Reyes se hace mayor y, por tanto, debe ir ganando protagonismo y visibilidad de cara al papel que ha de cumplir en el futuro.

Al de Leonor se suma otro aniversario esta semana. Doña Sofía, la Reina discreta y profesional, cumplía 79 años el jueves. No ha habido, que sepamos, ninguna fiesta especial para la Emérita, que tanto ha hecho por la Corona.

[Puedes leer: ¿Cómo celebrará la reina Sofía su cumpleaños?]

Ellas no han sido las únicas protagonistas de los últimos 7 días. Máxima de Holanda y Carlos de Inglaterra junto con su esposa han sido los ‘royals’ más viajeros de la semana. La soberana holandesa ha estado en Nigeria, donde, como ya es habitual en ella, ha derrochado espontaneidad y simpatía. Carlos y Camilla, de viaje oficial en Singapur han hecho las delicias de los periodistas al protagonizas no solo varios gestos de cariño – algo inusual en la Familia Windsor – sino también divertidos momentos entre fogones y en la máquina del tiempo del Doctor Who.

Si hay alguien cuya reaparición era de las más esperadas esta es, sin duda, Kate Middleton. A punto de entrar en el segundo trimestre de embarazo, la Duquesa se ha enfundado el chándal y se ha atrevido a mostrar su mejor derechazo en un entrenamiento de tenis con niños. Y es que la esposa del príncipe Guillermo está en plena forma.

Pasen y vean… las mejores imágenes de la semana les esperan… a un click.